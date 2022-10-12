Фонари, радио, термос. Что необходимо иметь харьковчанам во время войны
Какие туристические гаджеты нужны во время войны в случае отсутствия света, связи, тепла и воды.
Опытный турист, харьковчанин Павел посоветовал, некоторые туристические гаджеты помогут пережить атаки страны-террориста на критическую инфраструктуру.
Налобный фонарь – довольно легкий, имеет несколько режимов. А еще у его владельца свободные руки.
Маленький фонарик – дает рассеянный свет, при котором можно приготовить еду или поужинать.
Радиоприемник, карманное радио или большее по размеру, работающее от батарей. Подойдет на случай, если нет света и мобильного интернета, чтобы узнать новости.
Пауэрбанк – чтобы зарядить мобильные телефоны.
Блокнот, ручка или карандаш. Перепишите туда номера телефонов нужных вам людей на случай если не сможете зарядить мобильный.
Туристическая кухня с газовым баллоном – позволяет быстро вскипятить воду.
Термос с горячей водой – чтобы в любую минуту заварить чай или запарить хлопья.
Туристическая пенка или мини-каремат, чтобы можно было под попу подмостить, если придется долго, несколько часов, сидеть в метро или подвале.
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- • Дата публикации материала: 12 октября 2022 в 15:54;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фонари, радио, термос. Что необходимо иметь харьковчанам во время войны".