Фонари, радио, термос. Что необходимо иметь харьковчанам во время войны

Какие туристические гаджеты нужны во время войны в случае отсутствия света, связи, тепла и воды.

Опытный турист, харьковчанин Павел посоветовал, некоторые туристические гаджеты помогут пережить атаки страны-террориста на критическую инфраструктуру.

Налобный фонарь – довольно легкий, имеет несколько режимов. А еще у его владельца свободные руки.

Маленький фонарик – дает рассеянный свет, при котором можно приготовить еду или поужинать.

Радиоприемник, карманное радио или большее по размеру, работающее от батарей. Подойдет на случай, если нет света и мобильного интернета, чтобы узнать новости.

Пауэрбанк – чтобы зарядить мобильные телефоны.

Блокнот, ручка или карандаш. Перепишите туда номера телефонов нужных вам людей на случай если не сможете зарядить мобильный.

Туристическая кухня с газовым баллоном – позволяет быстро вскипятить воду.

Термос с горячей водой – чтобы в любую минуту заварить чай или запарить хлопья.

Туристическая пенка или мини-каремат, чтобы можно было под попу подмостить, если придется долго, несколько часов, сидеть в метро или подвале.

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