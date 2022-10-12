Ліхтарі, радіо, термос. Що необхідно мати харків’янам під час війни
Які туристичні гаджети потрібні під час війни у разі відсутності світла, зв’язку, тепла та води.
Налобний ліхтар – він доволі легкий, має кілька режимів. А ще людина має вільні руки.
Маленький ліхтарик – дає розсіяне світло, при якому можна приготувати їжу чи повечеряти.
Радіоприймач, кишенькове радіо чи більше за розміром, яке працює від батарей. Підійде на випадок, якщо немає світла та мобільного інтернету, щоб дізнатися новини.
Пауербанк – щоб зарядити мобільні телефони.
Записник, ручка чи олівець. Перепишіть туди номери телефонів потрібних вам людей на випадок, якщо не зможете зарядити мобільний.
Туристична кухня з газовим балоном – дозволяє закип’ятити воду.
Термос із гарячою водою – щоб будь-якої хвилини заварити чай чи запарити пластівці.
Туристична пінка, чи міні-каремат, щоб можна було під попу підмостити, якщо доведеться довго, кілька годин, сидіти в метро чи підвалі.
Читайте також: Де в Харкові зараз немає електропостачання, і коли воно відновитьсяКатегорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: війна, каремат, метро, термос, туристические гаджеты, фонарь, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2022 в 15:54;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ліхтарі, радіо, термос. Що необхідно мати харків’янам під час війни".