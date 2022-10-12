На Харьковщине враг обстрелял семь населенных пунктов — Генштаб
Генштаб ВСУ в утренней сводке предупредил о том, что угроза авиационных и ракетных ударов сохраняется на всей территории Украины.
«Противник совершал обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов на Слобожанском направлении – Стрелечья, Красное, Огурцово, Волчанские Хутора, Старица, Двуречная и Двуречное», — сообщили в Генштабе.
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По данным Командования ВСУ, за прошедшие сутки оккупанты осуществили пуски 1 баллистической и 28 крылатых ракет. 20 из них сбила украинская система ПВО. Также враг нанес 13 авиационных ударов и совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От таких обстрелов пострадали более 40 населенных пунктов.Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, генштаб, обстрелы; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 12 октября 2022 в 07:23;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине враг обстрелял семь населенных пунктов — Генштаб".