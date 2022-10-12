На Харьковщине враг обстрелял семь населенных пунктов — Генштаб

Генштаб ВСУ в утренней сводке предупредил о том, что угроза авиационных и ракетных ударов сохраняется на всей территории Украины.

«Противник совершал обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов на Слобожанском направлении – Стрелечья, Красное, Огурцово, Волчанские Хутора, Старица, Двуречная и Двуречное», — сообщили в Генштабе.

По данным Командования ВСУ, за прошедшие сутки оккупанты осуществили пуски 1 баллистической и 28 крылатых ракет. 20 из них сбила украинская система ПВО. Также враг нанес 13 авиационных ударов и совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От таких обстрелов пострадали более 40 населенных пунктов.