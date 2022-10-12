На Харківщині ворог обстріляв сім населених пунктів – Генштаб
Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні попередив про те, що загроза авіаційних та ракетних ударів зберігається на всій території України.
“Противник здійснював обстріли з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів на Слобожанському напрямі – Стрілеча, Красне, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Стариця, Дворічна та Дворічне”, – повідомили в Генштабі.
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За даними Командування ЗСУ, минулої доби окупанти здійснили пуски 1 балістичної та 28 крилатих ракет. 20 із них збила українська система ППО. Також ворог завдав 13 авіаційних ударів та здійснив понад 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Від таких обстрілів постраждали понад 40 населених пунктів.Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: війна, генштаб, обстріли; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2022 в 07:23;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині ворог обстріляв сім населених пунктів – Генштаб".