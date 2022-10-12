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На Харківщині ворог обстріляв сім населених пунктів – Генштаб

Події 07:23   12.10.2022
Олексій Наумов
На Харківщині ворог обстріляв сім населених пунктів – Генштаб

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні попередив про те, що загроза авіаційних та ракетних ударів зберігається на всій території України.

“Противник здійснював обстріли з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів на Слобожанському напрямі – Стрілеча, Красне, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Стариця, Дворічна та Дворічне”, – повідомили в Генштабі.

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За даними Командування ЗСУ, минулої доби окупанти здійснили пуски 1 балістичної та 28 крилатих ракет. 20 із них збила українська система ППО. Також ворог завдав 13 авіаційних ударів та здійснив понад 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Від таких обстрілів постраждали понад 40 населених пунктів.

Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , ;
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Автор: Олексій Наумов

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