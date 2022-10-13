Армия РФ продолжает обстреливать Казачью Лопань — Задоренко

Глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко сообщил, что российская армия, бежавшая за границу, рушит населенные пункты, в которых еще не давно обещала построить «русский мир».

«Оккупанты не прекращали обстреливать приграничные населенные пункты Дергачевщины. Под вражеские артиллерийские удары попали Казачья Лопань, Гранов и Ветеринарное. Вооруженные силы Украины дали достойный отпор врагу», — написал Задоренко в своем традиционном отчете за минувшие сутки.

Тем не менее на территории громады продолжаются восстановительные работы и раздача гуманитарной помощи. «Гуманитарку», в частности, получили в Слатино, Русской Лозовой и самих Дергачах.

«Городские коммунальные службы 12 октября проводили работы по благоустройству на территории громады. Ремонтные бригады добровольцев закрыли пленкой контуры восьми окон и отремонтировали три крыши в поврежденных домовладениях одиноких пенсионеров. Энергетики Дергачевского РЭСа ликвидировали повреждения 11-ти городских электролиний, а также подключили свет 11-ти абонентам. Рабочие Дергачевского отделения Харьковгаза возобновили газоснабжение 9-ти абонентам», — привел информацию о созидательных процессах глава Дергачевской громады.