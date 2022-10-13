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Армия РФ продолжает обстреливать Казачью Лопань — Задоренко

Общество 11:25   13.10.2022
Оксана Горун
Армия РФ продолжает обстреливать Казачью Лопань — Задоренко

Глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко сообщил, что российская армия, бежавшая за границу, рушит населенные пункты, в которых еще не давно обещала построить «русский мир».

«Оккупанты не прекращали обстреливать приграничные населенные пункты Дергачевщины. Под вражеские артиллерийские удары попали Казачья Лопань, Гранов и Ветеринарное. Вооруженные силы Украины дали достойный отпор врагу», — написал Задоренко в своем традиционном отчете за минувшие сутки.

Тем не менее на территории громады продолжаются восстановительные работы и раздача гуманитарной помощи. «Гуманитарку», в частности, получили в Слатино, Русской Лозовой и самих Дергачах.

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«Городские коммунальные службы 12 октября проводили работы по благоустройству на территории громады. Ремонтные бригады добровольцев закрыли пленкой контуры восьми окон и отремонтировали три крыши в поврежденных домовладениях одиноких пенсионеров. Энергетики Дергачевского РЭСа ликвидировали повреждения 11-ти городских электролиний, а также подключили свет 11-ти абонентам. Рабочие Дергачевского отделения Харьковгаза возобновили газоснабжение 9-ти абонентам», — привел информацию о созидательных процессах глава Дергачевской громады.

В Дергачевской громаде закрывают выбитые окна в домах пленкой

Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 13 октября 2022 в 11:25;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ продолжает обстреливать Казачью Лопань — Задоренко".