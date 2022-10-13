Армія РФ продовжує обстрілювати Козачу Лопань – Задоренко

Голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко повідомив, що російська армія, яка втекла за кордон, руйнує населені пункти, в яких ще нещодавно обіцяла побудувати “русский мир”.

“Окупанти не припиняли обстрілювати прикордонні населені пункти Дергачівщини. Під ворожі артилерійські удари потрапили Козача Лопань, Гранов та Ветеринарне. Збройні сили України дали гідну відсіч ворогові”, – написав Задоренко у своєму традиційному звіті щодо минулої доби.

Незважаючи на обстріли, на території громади продовжуються відновлювальні роботи та роздача гуманітарної допомоги. “Гуманітарку”, зокрема, отримали в Слатиному, Руській Лозовій і самих Дергачах.

“Міські комунальні служби 12 жовтня проводили роботи з благоустрою на території громади, ремонтні бригади добровольців закрили плівкою контури 8-х вікон та відремонтували 3 дахи у пошкоджених домоволодіннях самотніх пенсіонерів. Енергетики Дергачівського РЕМу ліквідували пошкодження 11-х міських електроліній, а також підключили світло 11-м абонентам. Робітники Дергачівського відділення Харківгазу відновили газопостачання 9-м абонентам“, – навів інформацію про процеси відновлення голова Дергачівської громади.