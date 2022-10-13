Армія РФ продовжує обстрілювати Козачу Лопань – Задоренко
Голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко повідомив, що російська армія, яка втекла за кордон, руйнує населені пункти, в яких ще нещодавно обіцяла побудувати “русский мир”.
“Окупанти не припиняли обстрілювати прикордонні населені пункти Дергачівщини. Під ворожі артилерійські удари потрапили Козача Лопань, Гранов та Ветеринарне. Збройні сили України дали гідну відсіч ворогові”, – написав Задоренко у своєму традиційному звіті щодо минулої доби.
Незважаючи на обстріли, на території громади продовжуються відновлювальні роботи та роздача гуманітарної допомоги. “Гуманітарку”, зокрема, отримали в Слатиному, Руській Лозовій і самих Дергачах.
Читайте також: За Дергачівщину: голова громади залишив послання на снарядах для ворога (відео)
“Міські комунальні служби 12 жовтня проводили роботи з благоустрою на території громади, ремонтні бригади добровольців закрили плівкою контури 8-х вікон та відремонтували 3 дахи у пошкоджених домоволодіннях самотніх пенсіонерів. Енергетики Дергачівського РЕМу ліквідували пошкодження 11-х міських електроліній, а також підключили світло 11-м абонентам. Робітники Дергачівського відділення Харківгазу відновили газопостачання 9-м абонентам“, – навів інформацію про процеси відновлення голова Дергачівської громади.
Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: війна, восстановление, Дергачі, задоренко, Казачья Лопань, обстріли; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Новини за темою:
Ви читали новину: «Армія РФ продовжує обстрілювати Козачу Лопань – Задоренко»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2022 в 11:25;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ продовжує обстрілювати Козачу Лопань – Задоренко".