За Дергачівщину: голова громади залишив послання на снарядах для ворога
Голова Дергачівської громади Харківської області Вячеслав Задоренко власноруч залишив написи на снарядах ЗСУ, призначених для загарбників.
Відео опублікували на сторінці Дергачівської міськради у Telegram.
“За Козачу Лопань”. “За Слатине”. “За Прудянку”. Задоренко пише на боєприпасах назви населених пунктів, які постраждали від окупантів, після чого українські військові застосовують снаряди за призначенням.Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: Дергачі, задоренко, послания, снаряды; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2022 в 22:53;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За Дергачівщину: голова громади залишив послання на снарядах для ворога".