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За Дергачівщину: голова громади залишив послання на снарядах для ворога

Політика 22:53   12.10.2022
Олена Нагорна
За Дергачівщину: голова громади залишив послання на снарядах для ворога

Голова Дергачівської громади Харківської області Вячеслав Задоренко власноруч залишив написи на снарядах ЗСУ, призначених для загарбників.

Відео опублікували на сторінці Дергачівської міськради у Telegram.

“За Козачу Лопань”. “За Слатине”. “За Прудянку”. Задоренко пише на боєприпасах назви населених пунктів, які постраждали від окупантів, після чого українські військові застосовують снаряди за призначенням.

Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2022 в 22:53;

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