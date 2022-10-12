За Дергачівщину: голова громади залишив послання на снарядах для ворога

Голова Дергачівської громади Харківської області Вячеслав Задоренко власноруч залишив написи на снарядах ЗСУ, призначених для загарбників.

Відео опублікували на сторінці Дергачівської міськради у Telegram.

“За Козачу Лопань”. “За Слатине”. “За Прудянку”. Задоренко пише на боєприпасах назви населених пунктів, які постраждали від окупантів, після чого українські військові застосовують снаряди за призначенням.