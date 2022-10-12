За Дергачевщину: глава громады оставил послания на снарядах для врага (видео)

Глава Дергачевской громады Харьковской области Вячеслав Задоренко собственноручно оставил надписи на снарядах ВСУ, предназначенных для захватчиков.

Видео опубликовали на странице Дергачевского горсовета в Telegram.

«За Казачью Лопань». «За Слатино». «За Прудянку». Задоренко пишет на боеприпасах названия населенных пунктов, пострадавших от оккупантов, после чего украинские военные применяют снаряды по назначению.