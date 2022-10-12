За Дергачевщину: глава громады оставил послания на снарядах для врага (видео)
Глава Дергачевской громады Харьковской области Вячеслав Задоренко собственноручно оставил надписи на снарядах ВСУ, предназначенных для захватчиков.
Видео опубликовали на странице Дергачевского горсовета в Telegram.
«За Казачью Лопань». «За Слатино». «За Прудянку». Задоренко пишет на боеприпасах названия населенных пунктов, пострадавших от оккупантов, после чего украинские военные применяют снаряды по назначению.Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: Дергачи, задоренко, послания, снаряды; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 12 октября 2022 в 22:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За Дергачевщину: глава громады оставил послания на снарядах для врага (видео)".