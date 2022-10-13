Двое подростков ранены вследствие обстрела Харьковщины — Попова
Двое 16-летних подростков получили ранения в результате обстрелов российской армией Харьковской области 13 октября. Один в Изюмском районе и один — в городе Купянск.
Оба госпитализированы, сообщает в Facebook советница главы Харьковского облсовета, волонтер Наталья Попова.
Как сообщали в Генштабе в сводке по состоянию на 18:00, в Харьковской области в течение суток противник бил из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах сел Гряниковка (Двуречанская громада), Гатище (Волчанская громада) и Стрелечья (Липецкая громада).Категории: Общество, Украина; Теги: волонтер, подростки, попова, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 13 октября 2022 в 21:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое подростков ранены вследствие обстрела Харьковщины — Попова".