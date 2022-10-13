Двое подростков ранены вследствие обстрела Харьковщины — Попова

Двое 16-летних подростков получили ранения в результате обстрелов российской армией Харьковской области 13 октября. Один в Изюмском районе и один — в городе Купянск.

Оба госпитализированы, сообщает в Facebook советница главы Харьковского облсовета, волонтер Наталья Попова.

Как сообщали в Генштабе в сводке по состоянию на 18:00, в Харьковской области в течение суток противник бил из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах сел Гряниковка (Двуречанская громада), Гатище (Волчанская громада) и Стрелечья (Липецкая громада).