Двох підлітків поранено внаслідок обстрілу Харківщини – Попова

Двоє 16-річних підлітків зазнали поранень внаслідок обстрілів російською армією Харківської області 13 жовтня. Один в Ізюмському районі та один – у місті Куп’янськ.

Обох госпіталізовано, повідомляє у Facebook радниця голови Харківської облради, волонтерка Наталя Попова.

Як повідомляли в Генштабі у зведенні станом на 18:00, у Харківській області протягом доби противник бив з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах сіл Гряниківка (Дворічанська громада), Гатище (Вовчанська громада) та Стрілеча (Липецька громада).