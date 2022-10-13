Двох підлітків поранено внаслідок обстрілу Харківщини – Попова
Ambulance car speeding, blurred motion
Двоє 16-річних підлітків зазнали поранень внаслідок обстрілів російською армією Харківської області 13 жовтня. Один в Ізюмському районі та один – у місті Куп’янськ.
Обох госпіталізовано, повідомляє у Facebook радниця голови Харківської облради, волонтерка Наталя Попова.
Як повідомляли в Генштабі у зведенні станом на 18:00, у Харківській області протягом доби противник бив з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах сіл Гряниківка (Дворічанська громада), Гатище (Вовчанська громада) та Стрілеча (Липецька громада).Категорії: Суспільство, Україна; Теги: волонтер, подростки, попова, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2022 в 21:50;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двох підлітків поранено внаслідок обстрілу Харківщини – Попова".