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Двох підлітків поранено внаслідок обстрілу Харківщини – Попова

Суспільство 21:50   13.10.2022
Олена Нагорна
Двох підлітків поранено внаслідок обстрілу Харківщини – Попова Ambulance car speeding, blurred motion

Двоє 16-річних підлітків зазнали поранень внаслідок обстрілів російською армією Харківської області 13 жовтня. Один в Ізюмському районі та один – у місті Куп’янськ.

Обох госпіталізовано, повідомляє у Facebook радниця голови Харківської облради, волонтерка Наталя Попова.

Як повідомляли в Генштабі у зведенні станом на 18:00, у Харківській області протягом доби противник бив з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах сіл Гряниківка (Дворічанська громада), Гатище (Вовчанська громада) та Стрілеча (Липецька громада).

Категорії: Суспільство, Україна; Теги: , , , ;
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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2022 в 21:50;

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