ГСЧС: В Купянске из-за обстрела дотла сгорел магазин (Фото)
Спасатели ликвидировали пожар в магазине, вызванный вражескими обстрелами, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.
Утром 13 октября враг в очередной раз обстрелял город Купянск, из-за этого начался пожар в продуктовом магазине. Пламя распространилось на соседние здания, где также находятся магазины.
Всего сгорели три здания на общей площади около 300 кв.м. Огонь погасили 2 единицы пожарно-спасательной техники и 10 человек личного состава ГСЧС. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Читайте также: На Харьковщине – вторые сутки без пожаров из-за обстрелов: сводка ГСЧСКатегории: Общество, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, купянск, магазин, обстрел, пожар, Харьковская область; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 13 октября 2022 в 13:56;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГСЧС: В Купянске из-за обстрела дотла сгорел магазин (Фото)".