ГСЧС: В Купянске из-за обстрела дотла сгорел магазин (Фото)

Спасатели ликвидировали пожар в магазине, вызванный вражескими обстрелами, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

Утром 13 октября враг в очередной раз обстрелял город Купянск, из-за этого начался пожар в продуктовом магазине. Пламя распространилось на соседние здания, где также находятся магазины.

Всего сгорели три здания на общей площади около 300 кв.м. Огонь погасили 2 единицы пожарно-спасательной техники и 10 человек личного состава ГСЧС. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.