Live
  • Пятница 14.10.2022
    • Харьков
  •   +8°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.5
    • 🔴

ГСЧС: В Купянске из-за обстрела дотла сгорел магазин (Фото)

Общество 13:56   13.10.2022
Оксана Якушко
ГСЧС: В Купянске из-за обстрела дотла сгорел магазин (Фото)

Спасатели ликвидировали пожар в магазине, вызванный вражескими обстрелами, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

Утром 13 октября враг в очередной раз обстрелял город Купянск, из-за этого начался пожар в продуктовом магазине. Пламя распространилось на соседние здания, где также находятся магазины.

Всего сгорели три здания на общей площади около 300 кв.м. Огонь погасили 2 единицы пожарно-спасательной техники и 10 человек личного состава ГСЧС. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Читайте также: На Харьковщине – вторые сутки без пожаров из-за обстрелов: сводка ГСЧС

Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;
Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате
присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости
смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

21:28
В Харькове после ракетного обстрела возможны перебои со светом — облэнерго
21:17
В Харькове минимум два «прилета» — Терехов
18:01
Россия хотела ударить по Харькову, но что-то пошло не так — Подоляк
16:18
В освобожденной Боровой на Харьковщине изъяли 700 российских учебников (Фото)
15:29
Связь в Харьковской области восстанавливают с помощью 150 комплектов Starlink

Вы читали новость: «ГСЧС: В Купянске из-за обстрела дотла сгорел магазин (Фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
  • • Дата публикации материала: 13 октября 2022 в 13:56;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГСЧС: В Купянске из-за обстрела дотла сгорел магазин (Фото)".