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На Харьковщине – вторые сутки без пожаров из-за обстрелов: сводка ГСЧС

Общество 08:02   13.10.2022
Алексей Наумов
На Харьковщине – вторые сутки без пожаров из-за обстрелов: сводка ГСЧС

ГСЧС региона сообщает, что за сутки с 12 по 13 октября в Харьковской области произошло в общей сложности 6 пожаров. Ни один из них не выделен как произошедший из-за боевых действий.

Шесть раз за сутки спасатели ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области выезжали гасить пожары, еще шесть — на проведение аварийно-спасательных работ.

«Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 523 взрывоопасных предмета», — отметили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

Также спасатели продолжают восстанавливать нормальную жизнь на деоккупированных территориях. Работы идут в Изюме и Балаклее.

«В городе Изюм спасатели проводили разбор завалов в 5-этажном жилом доме, а также восстановительные работы в ДЮСШ и в музыкальной школе, — сообщили в ГСЧС. — В г. Балаклея проводили разбор завалов двух жилых домов».

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Напомним, в сводке за 12 октября ГСЧС региона также не сообщала о пожарах, произошедших из-за вражеских обстрелов, что — большая редкость для Харьковщины.

Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;
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Автор: Алексей Наумов

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  • • Дата публикации материала: 13 октября 2022 в 08:02;

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