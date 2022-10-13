На Харьковщине – вторые сутки без пожаров из-за обстрелов: сводка ГСЧС
ГСЧС региона сообщает, что за сутки с 12 по 13 октября в Харьковской области произошло в общей сложности 6 пожаров. Ни один из них не выделен как произошедший из-за боевых действий.
Шесть раз за сутки спасатели ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области выезжали гасить пожары, еще шесть — на проведение аварийно-спасательных работ.
«Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 523 взрывоопасных предмета», — отметили в пресс-службе областного управления ГСЧС.
Также спасатели продолжают восстанавливать нормальную жизнь на деоккупированных территориях. Работы идут в Изюме и Балаклее.
«В городе Изюм спасатели проводили разбор завалов в 5-этажном жилом доме, а также восстановительные работы в ДЮСШ и в музыкальной школе, — сообщили в ГСЧС. — В г. Балаклея проводили разбор завалов двух жилых домов».
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Напомним, в сводке за 12 октября ГСЧС региона также не сообщала о пожарах, произошедших из-за вражеских обстрелов, что — большая редкость для Харьковщины.Категории: Общество, Харьков; Теги: Балаклія, Балаклея, ГСЧС, завали, завалы, Изюм, обстрелы, пожары; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 13 октября 2022 в 08:02;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине – вторые сутки без пожаров из-за обстрелов: сводка ГСЧС".