На Харьковщине – вторые сутки без пожаров из-за обстрелов: сводка ГСЧС

ГСЧС региона сообщает, что за сутки с 12 по 13 октября в Харьковской области произошло в общей сложности 6 пожаров. Ни один из них не выделен как произошедший из-за боевых действий.

Шесть раз за сутки спасатели ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области выезжали гасить пожары, еще шесть — на проведение аварийно-спасательных работ.

«Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 523 взрывоопасных предмета», — отметили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

Также спасатели продолжают восстанавливать нормальную жизнь на деоккупированных территориях. Работы идут в Изюме и Балаклее.

«В городе Изюм спасатели проводили разбор завалов в 5-этажном жилом доме, а также восстановительные работы в ДЮСШ и в музыкальной школе, — сообщили в ГСЧС. — В г. Балаклея проводили разбор завалов двух жилых домов».

Напомним, в сводке за 12 октября ГСЧС региона также не сообщала о пожарах, произошедших из-за вражеских обстрелов, что — большая редкость для Харьковщины.