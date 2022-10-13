На Харківщині – друга доба без пожеж через обстріли: зведення ДСНС
ДСНС регіону повідомляє, що за добу з 12 по 13 жовтня у Харківській області сталося загалом 6 пожеж. Жодна з них не виділена як така, що сталося через бойові дії.
Шість разів на добу рятувальники ГУ ДСНС України в Харківській області виїжджали гасити пожежі, ще шість – на проведення аварійно-рятувальних робіт.
“Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 523 вибухонебезпечні предмети”, – зазначили в пресслужбі обласного управління ДСНС.
Також рятувальники продовжують відновлювати нормальне життя на деокупованих територіях. Роботи йдуть в Ізюмі та Балаклії.
“У місті Ізюм рятувальники проводили розбір завалів у 5-поверховому житловому будинку, а також відновлювальні роботи в ДЮСШ та в музичній школі, – повідомили в ДСНС. – У м. Балаклія проводили розбір завалів двох житлових будинків”.
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Нагадаємо, у зведенні за 12 жовтня ДСНС регіону також не повідомляла про пожежі, що сталися через ворожі обстріли, що – велика рідкість для Харківщини.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ізюм, Балаклія, ГСЧС, завали, обстріли, пожежа; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2022 в 08:02;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині – друга доба без пожеж через обстріли: зведення ДСНС".