ДСНС: У Куп’янську через обстріл вщент згоріла крамниця (Фото)
Рятувальники ліквідували пожежу в магазині, спричинену ворожими обстрілами, повідомило Головне управління ДСНС України в Харківській області.
Вранці 13 жовтня ворог вчергове обстріляв місто Куп’янськ, через це розпочалася пожежа в продуктовій крамниці. Полум’я поширилось на сусідні будівлі, де також знаходяться крамниці.
Загалом згоріли три будівля на загальній площі близько 300 кв.м. Вогонь приборкали 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу ДСНС. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.
Читайте також: На Харківщині – друга доба без пожеж через обстріл: зведення ДСНСКатегорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: ГСЧС, куп'янск, магазин, обстріл, пожар, Харьковская область; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Новини за темою:
Ви читали новину: «ДСНС: У Куп’янську через обстріл вщент згоріла крамниця (Фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2022 в 13:56;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДСНС: У Куп’янську через обстріл вщент згоріла крамниця (Фото)".