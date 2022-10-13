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ДСНС: У Куп’янську через обстріл вщент згоріла крамниця (Фото)

Суспільство 13:56   13.10.2022
Оксана Якушко
ДСНС: У Куп’янську через обстріл вщент згоріла крамниця (Фото)

Рятувальники ліквідували пожежу в магазині, спричинену ворожими обстрілами, повідомило Головне управління ДСНС України в Харківській області.

Вранці 13 жовтня ворог вчергове обстріляв місто Куп’янськ, через це розпочалася пожежа в продуктовій крамниці. Полум’я поширилось на сусідні будівлі, де також знаходяться крамниці.

Загалом згоріли три будівля на загальній площі близько 300 кв.м. Вогонь приборкали 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу ДСНС. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

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Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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