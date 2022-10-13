ДСНС: У Куп’янську через обстріл вщент згоріла крамниця (Фото)

Рятувальники ліквідували пожежу в магазині, спричинену ворожими обстрілами, повідомило Головне управління ДСНС України в Харківській області.

Вранці 13 жовтня ворог вчергове обстріляв місто Куп’янськ, через це розпочалася пожежа в продуктовій крамниці. Полум’я поширилось на сусідні будівлі, де також знаходяться крамниці.

Загалом згоріли три будівля на загальній площі близько 300 кв.м. Вогонь приборкали 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу ДСНС. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.