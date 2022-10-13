Связь в Харьковской области восстанавливают с помощью 150 комплектов Starlink
Люди из Изюма, Балаклеи, Купянска и еще 9 освобожденных городов связались с родными благодаря Starlink, сообщило Министерство цифровой трансформации Украины.
Часть комплектов получили мобильные операторы и интернет-провайдеры, чтоб оперативно возобновить работу. Ведь восстановление телеком-инфраструктуры требует от нескольких недель до месяцев.
Также заработали 3 публичных точки WI-FI от Starlink в Изюме и одна в селе Диброво.
Остальные комплекты получили местные власти. Благодаря этому 24 городских и сельских совета координируют восстановление территорий. Работают с гуманитарными организациями, коммунальными службами, Укрпочтой и областными властями.
Раньше из-за отсутствия связи они могли общаться только очно. Это очень замедляло процесс восстановления.
Минцифры поблагодарило Правительство Польши за постоянную поддержку и помощь с терминалами Starlink для Украины.
Читайте также: Отделения «скорой» на освобожденных территориях Харьковщины получили StarlinkКатегории: Мир, Общество, Украина, Харьков; Теги: Starlink, Изюм, купянск, Минцифры, связь, Харьковская область; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 13 октября 2022 в 15:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Связь в Харьковской области восстанавливают с помощью 150 комплектов Starlink".