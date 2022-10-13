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Связь в Харьковской области восстанавливают с помощью 150 комплектов Starlink

Мир 15:29   13.10.2022
Оксана Якушко
Связь в Харьковской области восстанавливают с помощью 150 комплектов Starlink

Люди из Изюма, Балаклеи, Купянска и еще 9 освобожденных городов связались с родными благодаря Starlink, сообщило Министерство цифровой трансформации Украины.

Часть комплектов получили мобильные операторы и интернет-провайдеры, чтоб оперативно возобновить  работу. Ведь восстановление телеком-инфраструктуры требует от нескольких недель до месяцев.

Также заработали 3 публичных точки WI-FI от Starlink в Изюме и одна в селе Диброво.

Остальные комплекты получили местные власти. Благодаря этому 24 городских и сельских совета координируют восстановление территорий. Работают с гуманитарными организациями, коммунальными службами, Укрпочтой и областными властями.

Раньше из-за отсутствия связи они могли общаться только очно. Это очень замедляло процесс восстановления.

Минцифры поблагодарило Правительство Польши за постоянную поддержку и помощь с терминалами Starlink для Украины.

Читайте также: Отделения «скорой» на освобожденных территориях Харьковщины получили Starlink

Категории: Мир, Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 13 октября 2022 в 15:29;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Связь в Харьковской области восстанавливают с помощью 150 комплектов Starlink".