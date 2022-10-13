Связь в Харьковской области восстанавливают с помощью 150 комплектов Starlink

Люди из Изюма, Балаклеи, Купянска и еще 9 освобожденных городов связались с родными благодаря Starlink, сообщило Министерство цифровой трансформации Украины.

Часть комплектов получили мобильные операторы и интернет-провайдеры, чтоб оперативно возобновить работу. Ведь восстановление телеком-инфраструктуры требует от нескольких недель до месяцев.

Также заработали 3 публичных точки WI-FI от Starlink в Изюме и одна в селе Диброво.

Остальные комплекты получили местные власти. Благодаря этому 24 городских и сельских совета координируют восстановление территорий. Работают с гуманитарными организациями, коммунальными службами, Укрпочтой и областными властями.

Раньше из-за отсутствия связи они могли общаться только очно. Это очень замедляло процесс восстановления.

Минцифры поблагодарило Правительство Польши за постоянную поддержку и помощь с терминалами Starlink для Украины.