Зв’язок на Харківщині відновлюють за допомогою 150 комплектів Starlink

Люди з Ізюму, Балаклії, Куп’янську та ще 9 звільнених міст зв’язалися з рідними завдяки Starlink, повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

Частину комплектів отримали мобільні оператори та інтернет-провайдери, щоб оперативно відновити роботу. Адже відбудова телеком-інфраструктури потребує від кількох тижнів до місяців.

Також запрацювали 3 публічні точки WI-FI від Starlink в Ізюмі і одна в селі Діброва.

Решту — отримала місцева влада. Завдяки цьому 24 міські та сільські ради координують відновлення територій. Працюють із гуманітарними організаціями, комунальними службами, Укрпоштою й обласною владою.

Раніше через відсутність зв‘язку вони могли спілкуватися тільки очно. Це дуже сповільнювало процес відбудови.

Мінцифри подякувало Уряду Польщі за постійну підтримку та допомогу з терміналами Starlink для України.