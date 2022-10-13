Зв’язок на Харківщині відновлюють за допомогою 150 комплектів Starlink
Люди з Ізюму, Балаклії, Куп’янську та ще 9 звільнених міст зв’язалися з рідними завдяки Starlink, повідомило Міністерство цифрової трансформації України.
Частину комплектів отримали мобільні оператори та інтернет-провайдери, щоб оперативно відновити роботу. Адже відбудова телеком-інфраструктури потребує від кількох тижнів до місяців.
Також запрацювали 3 публічні точки WI-FI від Starlink в Ізюмі і одна в селі Діброва.
Решту — отримала місцева влада. Завдяки цьому 24 міські та сільські ради координують відновлення територій. Працюють із гуманітарними організаціями, комунальними службами, Укрпоштою й обласною владою.
Раніше через відсутність зв‘язку вони могли спілкуватися тільки очно. Це дуже сповільнювало процес відбудови.
Мінцифри подякувало Уряду Польщі за постійну підтримку та допомогу з терміналами Starlink для України.
Читайте також: Відділення «швидкої» на звільнених територіях Харківщини отримали StarlinkКатегорії: Світ, Суспільство, Україна, Харків; Теги: Starlink, Ізюм, куп'янск, Минцифры, связь, Харьковская область; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2022 в 15:29;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зв’язок на Харківщині відновлюють за допомогою 150 комплектів Starlink".