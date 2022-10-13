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Зв’язок на Харківщині відновлюють за допомогою 150 комплектів Starlink

Світ 15:29   13.10.2022
Оксана Якушко
Зв’язок на Харківщині відновлюють за допомогою 150 комплектів Starlink

Люди з Ізюму, Балаклії, Куп’янську та ще 9 звільнених міст зв’язалися з рідними завдяки Starlink, повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

Частину комплектів отримали мобільні оператори та інтернет-провайдери, щоб оперативно відновити роботу. Адже відбудова телеком-інфраструктури потребує від кількох тижнів до місяців.

Також запрацювали 3 публічні точки WI-FI від Starlink в Ізюмі і одна в селі Діброва.

Решту — отримала місцева влада. Завдяки цьому 24 міські та сільські ради координують відновлення територій. Працюють із гуманітарними організаціями, комунальними службами, Укрпоштою й обласною владою.

Раніше через відсутність зв‘язку вони могли спілкуватися тільки очно. Це дуже сповільнювало процес відбудови.

Мінцифри подякувало Уряду Польщі за постійну підтримку та допомогу з терміналами Starlink для України.

Читайте також: Відділення «швидкої» на звільнених територіях Харківщини отримали Starlink

Категорії: Світ, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2022 в 15:29;

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