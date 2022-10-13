В Боровой 300 жителей уже получили пенсии: график работы Укрпочты

В поселке Боровая Харьковской области впервые после деоккупации возобновило работу отделение Укрпочты, где выдают пенсии.

За сегодня в порядке живой очереди пенсию получили около 300 боровчан, сообщают в поселковом совете.

«Клиентов обслуживали одновременно 5 работников Укрпочты. Порядок на месте обеспечивали работники полиции. Все прошло организованно и без эксцессов», — говорится в сообщении.

Отделение Укрпочты отныне будет работать на выдачу пенсии в Боровой ежедневно, кроме выходных, с 08:00 до 17:00 с перерывом на обед с 12:00 до 13:00. Выходные дни — суббота и воскресенье.

«Пенсионеры, которые физически не могут добраться до отделения Укрпочты, могут написать заявление, чтобы им привезли пенсию домой. Заявление работникам Укрпочты могут передать родственники или знакомые таких пенсионеров», — рассказывают в поселковом совете.

Сейчас рассматривается возможность открытия отделений в других населенных пунктах громады.