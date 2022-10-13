В Боровой 300 жителей уже получили пенсии: график работы Укрпочты
В поселке Боровая Харьковской области впервые после деоккупации возобновило работу отделение Укрпочты, где выдают пенсии.
За сегодня в порядке живой очереди пенсию получили около 300 боровчан, сообщают в поселковом совете.
«Клиентов обслуживали одновременно 5 работников Укрпочты. Порядок на месте обеспечивали работники полиции. Все прошло организованно и без эксцессов», — говорится в сообщении.
Отделение Укрпочты отныне будет работать на выдачу пенсии в Боровой ежедневно, кроме выходных, с 08:00 до 17:00 с перерывом на обед с 12:00 до 13:00. Выходные дни — суббота и воскресенье.
«Пенсионеры, которые физически не могут добраться до отделения Укрпочты, могут написать заявление, чтобы им привезли пенсию домой. Заявление работникам Укрпочты могут передать родственники или знакомые таких пенсионеров», — рассказывают в поселковом совете.
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Сейчас рассматривается возможность открытия отделений в других населенных пунктах громады.Категории: Общество, Харьков; Теги: пенсии, укрпочта, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 13 октября 2022 в 22:35;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Боровой 300 жителей уже получили пенсии: график работы Укрпочты".