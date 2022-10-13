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В Боровой 300 жителей уже получили пенсии: график работы Укрпочты

Общество 22:35   13.10.2022
Елена Нагорная
В Боровой 300 жителей уже получили пенсии: график работы Укрпочты Фото: Боровской поселковый совет

В поселке Боровая Харьковской области впервые после деоккупации возобновило работу отделение Укрпочты, где выдают пенсии. 

За сегодня в порядке живой очереди пенсию получили около 300 боровчан, сообщают в поселковом совете.

«Клиентов обслуживали одновременно 5 работников Укрпочты. Порядок на месте обеспечивали работники полиции. Все прошло организованно и без эксцессов», — говорится в сообщении.

Отделение Укрпочты отныне будет работать на выдачу пенсии в Боровой ежедневно, кроме выходных, с 08:00 до 17:00 с перерывом на обед с 12:00 до 13:00. Выходные дни — суббота и воскресенье.

«Пенсионеры, которые физически не могут добраться до отделения Укрпочты, могут написать заявление, чтобы им привезли пенсию домой. Заявление работникам Укрпочты могут передать родственники или знакомые таких пенсионеров», — рассказывают в поселковом совете.

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Сейчас рассматривается возможность открытия отделений в других населенных пунктах громады.

Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 13 октября 2022 в 22:35;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Боровой 300 жителей уже получили пенсии: график работы Укрпочты".