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У Боровій 300 жителів уже отримали пенсії: графік роботи Укрпошти

Суспільство 22:35   13.10.2022
Олена Нагорна
У Боровій 300 жителів уже отримали пенсії: графік роботи Укрпошти

У селищі Борова на Харківщині вперше після деокупації відновило роботу відділення Укрпошти, де видають пенсії. 

За сьогодні у порядку живої черги пенсію отримали близько 300 борівчан, повідомляють у селищній раді.

“Клієнтів обслуговували одночасно 5 працівників Укрпошти. Порядок на місці забезпечували працівники поліції. Все пройшло організовано і без ексцесів”, – йдеться у повідомленні.

Відділення відтепер працюватиме на видачу пенсії у Боровій щодня, крім вихідних, з 08.00 до 17.00 з перервою на обід з 12.00 до 13.00. Вихідні дні – субота та неділя.

“Пенсіонери, які фізично не можуть дістатися до відділення Укрпошти, можуть написати заяву, щоб їм привезли пенсію додому. Заяву працівникам Укрпошти можуть передати родичі чи знайомі таких пенсіонерів”, – розповідають у селищній раді.

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Наразі розглядається можливість відкриття відділень в інших населених пунктах громади.

Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;
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Автор: Олена Нагорна

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