У Боровій 300 жителів уже отримали пенсії: графік роботи Укрпошти
У селищі Борова на Харківщині вперше після деокупації відновило роботу відділення Укрпошти, де видають пенсії.
За сьогодні у порядку живої черги пенсію отримали близько 300 борівчан, повідомляють у селищній раді.
“Клієнтів обслуговували одночасно 5 працівників Укрпошти. Порядок на місці забезпечували працівники поліції. Все пройшло організовано і без ексцесів”, – йдеться у повідомленні.
Відділення відтепер працюватиме на видачу пенсії у Боровій щодня, крім вихідних, з 08.00 до 17.00 з перервою на обід з 12.00 до 13.00. Вихідні дні – субота та неділя.
“Пенсіонери, які фізично не можуть дістатися до відділення Укрпошти, можуть написати заяву, щоб їм привезли пенсію додому. Заяву працівникам Укрпошти можуть передати родичі чи знайомі таких пенсіонерів”, – розповідають у селищній раді.
Читайте також: У звільненій Боровій на Харківщині слідчі вилучили 700 російських підручників
Наразі розглядається можливість відкриття відділень в інших населених пунктах громади.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: пенсии, укрпочта, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Боровій 300 жителів уже отримали пенсії: графік роботи Укрпошти»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2022 в 22:35;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Боровій 300 жителів уже отримали пенсії: графік роботи Укрпошти".