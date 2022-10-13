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В городе на Харьковщине предлагают убирать листья за «гуманитарку» (видео)

Общество 12:18   13.10.2022
Оксана Горун
В городе на Харьковщине предлагают убирать листья за «гуманитарку» (видео)

Мэр Первомайского Харьковской области Николай Бакшеев объявил, что жители и переселенцы могут получить «гуманитарку» — в обмен на общественные работы.

«Наш город имеет возможность заниматься обычными делами. Коммунальщики продолжают ямочный ремонт дорог. Также начали и вывозить опавшие листья. Это обширный и трудоемкий процесс. Любой из жителей или переселенцев может к нему присоединиться и получить пакет гуманитарной помощи. Формирование бригад происходит в 8:00 возле ФОК «Ангар», — сказал Бакшеев в обращении к жителям Первомайской громады 13 октября.

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Отметим, что Бакшеев уже не впервые выходит с такой инициативой. «Отрабатывать гуманитарку» на общественных работах он уже предлагал жителям громады весной. Тогда мэр Первомайского пояснил, что социально незащищенные граждане и только что прибывшие в громаду переселенцы получают «гуманитарку» просто так, а вот трудоспособным переселенцам и местным жителям за еду нужно потрудиться.

Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 13 октября 2022 в 12:18;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе на Харьковщине предлагают убирать листья за «гуманитарку» (видео)".