В городе на Харьковщине предлагают убирать листья за «гуманитарку» (видео)

Мэр Первомайского Харьковской области Николай Бакшеев объявил, что жители и переселенцы могут получить «гуманитарку» — в обмен на общественные работы.

«Наш город имеет возможность заниматься обычными делами. Коммунальщики продолжают ямочный ремонт дорог. Также начали и вывозить опавшие листья. Это обширный и трудоемкий процесс. Любой из жителей или переселенцев может к нему присоединиться и получить пакет гуманитарной помощи. Формирование бригад происходит в 8:00 возле ФОК «Ангар», — сказал Бакшеев в обращении к жителям Первомайской громады 13 октября.

Отметим, что Бакшеев уже не впервые выходит с такой инициативой. «Отрабатывать гуманитарку» на общественных работах он уже предлагал жителям громады весной. Тогда мэр Первомайского пояснил, что социально незащищенные граждане и только что прибывшие в громаду переселенцы получают «гуманитарку» просто так, а вот трудоспособным переселенцам и местным жителям за еду нужно потрудиться.