В городе на Харьковщине предлагают убирать листья за «гуманитарку» (видео)
Мэр Первомайского Харьковской области Николай Бакшеев объявил, что жители и переселенцы могут получить «гуманитарку» — в обмен на общественные работы.
«Наш город имеет возможность заниматься обычными делами. Коммунальщики продолжают ямочный ремонт дорог. Также начали и вывозить опавшие листья. Это обширный и трудоемкий процесс. Любой из жителей или переселенцев может к нему присоединиться и получить пакет гуманитарной помощи. Формирование бригад происходит в 8:00 возле ФОК «Ангар», — сказал Бакшеев в обращении к жителям Первомайской громады 13 октября.
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Отметим, что Бакшеев уже не впервые выходит с такой инициативой. «Отрабатывать гуманитарку» на общественных работах он уже предлагал жителям громады весной. Тогда мэр Первомайского пояснил, что социально незащищенные граждане и только что прибывшие в громаду переселенцы получают «гуманитарку» просто так, а вот трудоспособным переселенцам и местным жителям за еду нужно потрудиться.Категории: Общество, Харьков; Теги: бакшеев, гуманітарна допомога, гуманитарная помощь, Первомайский; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 13 октября 2022 в 12:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе на Харьковщине предлагают убирать листья за «гуманитарку» (видео)".