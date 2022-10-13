У місті на Харківщині пропонують прибирати листя за “гуманітарку” (відео)
Мер Первомайського Харківської області Микола Бакшеєв оголосив, що мешканці та переселенці можуть отримати “гуманітарку” – в обмін на громадські роботи.
“Наше місто має можливість займатися звичайними справами. Комунальники продовжують ямковий ремонт доріг. Також почали й вивозити опале листя. Це великий і трудомісткий процес. Будь-який з мешканців чи переселенців може до нього приєднатися та отримати пакет гуманітарної допомоги. Формування бригад відбувається о 8:00 біля ФОК “Ангар”, – сказав Бакшеєв у зверненні до мешканців Первомайської громади 13 жовтня.
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Зазначимо, що Бакшеєв уже не вперше виходить із такою ініціативою. “Відпрацьовувати гуманітарку” на громадських роботах він уже пропонував мешканцям громади навесні. Тоді мер Первомайського пояснив, що соціально незахищені громадяни та переселенці, які щойно прибули до громади, отримують “гуманітарку” просто так, а от працездатним переселенцям і місцевим жителям за їжу потрібно попрацювати.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бакшеев, гуманітарна допомога, Первомайский; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2022 в 12:18;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті на Харківщині пропонують прибирати листя за “гуманітарку” (відео)".