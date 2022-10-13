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В Харьковской области налоговик агитировала коллег сотрудничать с оккупантами

Общество 12:38   13.10.2022
Оксана Якушко
В Харьковской области налоговик агитировала коллег сотрудничать с оккупантами

В Купянске задержали подозреваемую в государственной измене сотрудницу налоговой, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Налоговица во время оккупации Купянска добровольно сотрудничала с представителями россии и работала на них, установило расследование.

Женщина незаконно администрировала платежи жителей временно оккупированной Харьковской области.

В августе налоговица ездила в населенные пункты Купянского района и агитировала своих коллег сотрудничать с оккупантами для укрепления российских властей на Харьковщине.

Харьковская областная прокуратура сообщила о подозрении главной государственной инспекторше Купянского отдела налогов и сборов ГУ ГНС в области по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

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Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 13 октября 2022 в 12:38;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области налоговик агитировала коллег сотрудничать с оккупантами".