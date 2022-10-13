В Харьковской области налоговик агитировала коллег сотрудничать с оккупантами
В Купянске задержали подозреваемую в государственной измене сотрудницу налоговой, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Налоговица во время оккупации Купянска добровольно сотрудничала с представителями россии и работала на них, установило расследование.
Женщина незаконно администрировала платежи жителей временно оккупированной Харьковской области.
В августе налоговица ездила в населенные пункты Купянского района и агитировала своих коллег сотрудничать с оккупантами для укрепления российских властей на Харьковщине.
Харьковская областная прокуратура сообщила о подозрении главной государственной инспекторше Купянского отдела налогов и сборов ГУ ГНС в области по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 13 октября 2022 в 12:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области налоговик агитировала коллег сотрудничать с оккупантами".