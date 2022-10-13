В Харьковской области налоговик агитировала коллег сотрудничать с оккупантами

В Купянске задержали подозреваемую в государственной измене сотрудницу налоговой, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Налоговица во время оккупации Купянска добровольно сотрудничала с представителями россии и работала на них, установило расследование.

Женщина незаконно администрировала платежи жителей временно оккупированной Харьковской области.

В августе налоговица ездила в населенные пункты Купянского района и агитировала своих коллег сотрудничать с оккупантами для укрепления российских властей на Харьковщине.

Харьковская областная прокуратура сообщила о подозрении главной государственной инспекторше Купянского отдела налогов и сборов ГУ ГНС в области по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).