У Харківській області податківиця агітувала колег співпрацювати з окупантами
У Куп’янську затримали підозрювану у державній зраді співробітницю податкової, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Податківиця під час окупації Куп‘янська добровільно співпрацювала з представниками рф та працювала на них, встановило розслідування.
Жінка незаконно адмініструвала платежі мешканців тимчасово окупованої Харківщини.
Протягом серпня податківиця їздила до населених пунктів Куп‘янського району та агітувала своїх колег співпрацювати з окупантами для зміцнення російської влади на Харківщині.
Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру головній державній інспекторці Куп‘янського відділу податків і зборів ГУ ДПС у області за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
Читайте також: Затримали та розшукують: на Харківщині виявили чергових колаборантівКатегорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: державна зрада, куп'янск, налоговая, расследование, следствие, сотрудничество, Харьковская областная прокуратура, Харьковская область; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2022 в 12:38;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області податківиця агітувала колег співпрацювати з окупантами".