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У Харківській області податківиця агітувала колег співпрацювати з окупантами

Суспільство 12:38   13.10.2022
Оксана Якушко
У Харківській області податківиця агітувала колег співпрацювати з окупантами

У Куп’янську затримали підозрювану у державній зраді співробітницю податкової, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Податківиця під час окупації Куп‘янська добровільно співпрацювала з представниками рф та працювала на них, встановило розслідування.

Жінка незаконно адмініструвала платежі мешканців тимчасово окупованої Харківщини.

Протягом серпня податківиця їздила до населених пунктів Куп‘янського району та агітувала своїх колег співпрацювати з окупантами для зміцнення російської влади на Харківщині.

Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру головній державній інспекторці Куп‘янського відділу податків і зборів ГУ ДПС у області за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

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Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2022 в 12:38;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області податківиця агітувала колег співпрацювати з окупантами".