У Харківській області податківиця агітувала колег співпрацювати з окупантами

У Куп’янську затримали підозрювану у державній зраді співробітницю податкової, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Податківиця під час окупації Куп‘янська добровільно співпрацювала з представниками рф та працювала на них, встановило розслідування.

Жінка незаконно адмініструвала платежі мешканців тимчасово окупованої Харківщини.

Протягом серпня податківиця їздила до населених пунктів Куп‘янського району та агітувала своїх колег співпрацювати з окупантами для зміцнення російської влади на Харківщині.

Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру головній державній інспекторці Куп‘янського відділу податків і зборів ГУ ДПС у області за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).