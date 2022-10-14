Бывший полицейский из Харькова нелегально продал пистолет за 50 тысяч гривен
Оружие мужчина передал заказчику на парковке одного из супермаркетов Харькова, сообщила Харьковская областная прокуратура.
47-летний мужчина, в прошлом работавший в полиции, наладил незаконные сделки с оружием. Бывший милиционер купил пистолет Макарова и два магазина к нему, снаряженные боевыми припасами в количестве 16 штук.
В августе этого года он продал знакомому пистолет и боеприпасы к нему за 50 тыс. гривен. Передал оружие на парковке одного из харьковских супермаркетов.
Подозреваемый рассказал, что у него еще есть автомат Калашникова, и он может его тоже продать за 1000 долларов США, но покупатель отказался от этого предложения.
Мужчина получил подозрение по факту незаконного обращения с оружием и боевыми припасами (ч. 1 ст. 263 УК Украины)
Читайте также: Огнемет «Шмель» и гранатометы – какой ленд-лиз оставили рашисты на ХарьковщинеКатегории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: оружие, пистолет, полицейский, сделка, Харьковская областная прокуратура; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 14 октября 2022 в 16:47;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бывший полицейский из Харькова нелегально продал пистолет за 50 тысяч гривен".