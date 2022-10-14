Бывший полицейский из Харькова нелегально продал пистолет за 50 тысяч гривен

Оружие мужчина передал заказчику на парковке одного из супермаркетов Харькова, сообщила Харьковская областная прокуратура.

47-летний мужчина, в прошлом работавший в полиции, наладил незаконные сделки с оружием. Бывший милиционер купил пистолет Макарова и два магазина к нему, снаряженные боевыми припасами в количестве 16 штук.

В августе этого года он продал знакомому пистолет и боеприпасы к нему за 50 тыс. гривен. Передал оружие на парковке одного из харьковских супермаркетов.

Подозреваемый рассказал, что у него еще есть автомат Калашникова, и он может его тоже продать за 1000 долларов США, но покупатель отказался от этого предложения.

Мужчина получил подозрение по факту незаконного обращения с оружием и боевыми припасами (ч. 1 ст. 263 УК Украины)