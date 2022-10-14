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Бывший полицейский из Харькова нелегально продал пистолет за 50 тысяч гривен

Общество 16:47   14.10.2022
Оксана Якушко
Бывший полицейский из Харькова нелегально продал пистолет за 50 тысяч гривен

Оружие мужчина передал заказчику на парковке одного из супермаркетов Харькова, сообщила Харьковская областная прокуратура.

47-летний мужчина, в прошлом работавший в полиции, наладил незаконные сделки с оружием. Бывший милиционер купил пистолет Макарова и два магазина к нему, снаряженные боевыми припасами в количестве 16 штук.

В августе этого года он продал знакомому пистолет и боеприпасы к нему за 50 тыс. гривен. Передал оружие  на парковке одного из харьковских супермаркетов.

Подозреваемый рассказал, что у него еще есть автомат Калашникова, и он может его тоже продать за 1000 долларов США, но покупатель отказался от этого предложения.

Мужчина получил подозрение по факту незаконного обращения с оружием и боевыми припасами (ч. 1 ст. 263 УК Украины)

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Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 14 октября 2022 в 16:47;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бывший полицейский из Харькова нелегально продал пистолет за 50 тысяч гривен".