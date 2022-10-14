Колишній поліціянт з Харкова нелегально продав пістолет за 50 тисяч гривень

Зброю чоловік передав замовнику на парковцы одного із супермаркетів Харкова, повідомила Харківська обласна прокуратура.

47-річний чоловік, який у минулому працював у поліції, налагодив незаконні оборудки зі зброєю. Колишній правоохоронець придбав самозарядний пістолет Макарова та два магазини до нього, споряджені бойовими припасами у кількості 16 штук.

У серпні цього року він продав своєму знайомому пістолет та боєприпаси до нього за 50 тис. гривень. Передача зброї відбувалась на парковці одного з харківських супермаркетів.

підозрюваний зазначив, що у нього в арсеналі є автомат Калашникова і він може його також продати за 1000 доларів США, але покупець відмовився від цієї пропозиції.

Чоловік отримав підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю та бойовими припасами (ч. 1 ст. 263 КК України)