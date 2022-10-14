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Колишній поліціянт з Харкова нелегально продав пістолет за 50 тисяч гривень

Події 16:47   14.10.2022
Оксана Якушко
Колишній поліціянт з Харкова нелегально продав пістолет за 50 тисяч гривень

Зброю чоловік передав замовнику на парковцы одного із супермаркетів Харкова, повідомила Харківська обласна прокуратура.

47-річний чоловік, який у минулому працював у поліції, налагодив незаконні оборудки зі зброєю. Колишній правоохоронець придбав самозарядний пістолет Макарова та два магазини до нього, споряджені бойовими припасами у кількості 16 штук.

У серпні цього року він продав своєму знайомому пістолет та боєприпаси до нього за 50 тис. гривень. Передача зброї відбувалась на парковці одного з харківських супермаркетів.

підозрюваний зазначив, що у нього в арсеналі є автомат Калашникова і він може його також продати за 1000 доларів США, але покупець відмовився від цієї пропозиції.

Чоловік отримав підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю та бойовими припасами (ч. 1 ст. 263 КК України) 

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Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2022 в 16:47;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колишній поліціянт з Харкова нелегально продав пістолет за 50 тисяч гривень".