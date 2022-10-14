Шесть жителей Харьковской области подорвались на минах во время «тихой охоты»

Шесть балаклейцев-грибников погибли в лесах за последний месяц, сообщил Балаклейский городской совет.

«Поля, леса и лесополосы являются наиболее распространенными местами, где находят взрывоопасные предметы на территории Балаклейской громады. Так, за последний месяц в лесах погибли 6 жителей общины, которые собирали в лесу грибы», — отметили чиновники.

Балаклейский городской совет предупредил, что найти сегодня «опасную игрушку» можно в лесу, старом окопе, на свежепаханном поле, собственном огороде и даже на улицах городов. И призвал воздержаться от походов в леса, поля, лесополосы.