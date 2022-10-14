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Шесть жителей Харьковской области подорвались на минах во время «тихой охоты»

Общество 15:39   14.10.2022
Оксана Якушко
Шесть жителей Харьковской области подорвались на минах во время «тихой охоты»

Шесть балаклейцев-грибников погибли в лесах за последний месяц, сообщил Балаклейский городской совет.

«Поля, леса и лесополосы являются наиболее распространенными местами, где находят взрывоопасные предметы на территории Балаклейской громады. Так, за последний месяц в лесах погибли 6 жителей общины, которые собирали в лесу грибы», — отметили чиновники.

Балаклейский городской совет предупредил, что найти сегодня «опасную игрушку» можно в лесу, старом окопе, на свежепаханном поле, собственном огороде и даже на улицах городов. И призвал воздержаться от походов в леса, поля, лесополосы.

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Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 14 октября 2022 в 15:39;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Шесть жителей Харьковской области подорвались на минах во время «тихой охоты»".