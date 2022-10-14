Шесть жителей Харьковской области подорвались на минах во время «тихой охоты»
Шесть балаклейцев-грибников погибли в лесах за последний месяц, сообщил Балаклейский городской совет.
«Поля, леса и лесополосы являются наиболее распространенными местами, где находят взрывоопасные предметы на территории Балаклейской громады. Так, за последний месяц в лесах погибли 6 жителей общины, которые собирали в лесу грибы», — отметили чиновники.
Балаклейский городской совет предупредил, что найти сегодня «опасную игрушку» можно в лесу, старом окопе, на свежепаханном поле, собственном огороде и даже на улицах городов. И призвал воздержаться от походов в леса, поля, лесополосы.
Читайте также: Отравление грибами: в сентябре уже попали в больницу трое жителей ХарьковщиныКатегории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Балаклія, Балаклея, взрыв, вибух, граната, гриб, мина; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 14 октября 2022 в 15:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Шесть жителей Харьковской области подорвались на минах во время «тихой охоты»".