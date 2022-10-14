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Шестеро мешканців Харківщини підірвалися на мінах під час «тихого полювання»

Суспільство 15:39   14.10.2022
Оксана Якушко
Шестеро мешканців Харківщини підірвалися на мінах під час «тихого полювання»

Шестеро балаклійців-грибників загинули в лісах за останній місяць, повідомила Балаклійська міська рада.

«Поля, ліси та лісосмуги є найбільш розповсюдженими місцями виявлення вибухонебезпечних предметів на території Балаклійської громади. Так за останній місяць в лісах загинуло 6 мешканців громади, які збирали в лісі гриби», – зазначили чиновники.

Балаклійська міська рада попередила, що знайти согодні «небезпечну іграшку» можна у лісі, старому окопі, на свіжозораному полі, власному городі і навіть на вулицях міст. І закликала утриматися від походів в ліси, поля, лісосмуги.

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Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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