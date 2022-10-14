Шестеро мешканців Харківщини підірвалися на мінах під час «тихого полювання»
Шестеро балаклійців-грибників загинули в лісах за останній місяць, повідомила Балаклійська міська рада.
«Поля, ліси та лісосмуги є найбільш розповсюдженими місцями виявлення вибухонебезпечних предметів на території Балаклійської громади. Так за останній місяць в лісах загинуло 6 мешканців громади, які збирали в лісі гриби», – зазначили чиновники.
Балаклійська міська рада попередила, що знайти согодні «небезпечну іграшку» можна у лісі, старому окопі, на свіжозораному полі, власному городі і навіть на вулицях міст. І закликала утриматися від походів в ліси, поля, лісосмуги.
Читайте також: Отруєння грибами: у вересні вже потрапили до лікарні троє мешканців ХарківщиниКатегорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Балаклія, вибух, граната, гриб, мина; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2022 в 15:39;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Шестеро мешканців Харківщини підірвалися на мінах під час «тихого полювання»".