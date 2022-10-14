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Синегубов: Свет в Великобурлукской громаде уже имеют более 4000 потребителей

Общество 16:24   14.10.2022
Оксана Якушко
Синегубов: Свет в Великобурлукской громаде уже имеют более 4000 потребителей

Сегодня возобновили электроснабжение в пгт Большой Бурлук и в 18 прилегающих населенных пунктах, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Также свет появился в местной больнице, школе, канализационно-насосной станции, объекте водоснабжения и административном здании.

«В громаде появилась более качественная мобильная связь и интернет. Спасибо нашим энергетикам и взрывотехникам ГСЧС, вместе постепенно возвращаем деоккупированные территории к жизни!» – сказал Олег Синегубов.

Чтобы выполнить все ремонтные работы, понадобилось около месяца после того, как поселок был освобожден от оккупантов, отметили в «Харьковоблэнерго».

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Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 14 октября 2022 в 16:24;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синегубов: Свет в Великобурлукской громаде уже имеют более 4000 потребителей".