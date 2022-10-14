Синегубов: Свет в Великобурлукской громаде уже имеют более 4000 потребителей
Сегодня возобновили электроснабжение в пгт Большой Бурлук и в 18 прилегающих населенных пунктах, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Также свет появился в местной больнице, школе, канализационно-насосной станции, объекте водоснабжения и административном здании.
«В громаде появилась более качественная мобильная связь и интернет. Спасибо нашим энергетикам и взрывотехникам ГСЧС, вместе постепенно возвращаем деоккупированные территории к жизни!» – сказал Олег Синегубов.
Чтобы выполнить все ремонтные работы, понадобилось около месяца после того, как поселок был освобожден от оккупантов, отметили в «Харьковоблэнерго».
Читайте также: Изюм — со светом: когда электричество появится во всем городеКатегории: Общество, Украина, Харьков; Теги: великий бурлук, Олег Синегубов, свет, хова, электроэнергия; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 14 октября 2022 в 16:24;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синегубов: Свет в Великобурлукской громаде уже имеют более 4000 потребителей".