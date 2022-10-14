Синєгубов: Світло у Великобурлуцькій громаді мають понад 4000 споживачів
Сьогодні відновили електропостачання у смт Великий Бурлук та у 18 прилеглих населених пунктах, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Також світло з’явилося в місцевій лікарні, школі, каналізаційно-насосній станції, об’єкті водопостачання та адміністративній будівлі.
«У громаді з’явився більш якісний мобільний зв’язок та інтернет. Дякуємо нашим енергетикам та вибухотехнікам ДСНС, разом поступово повертаємо деокуповані території до життя!» – сказав Олег Синєгубов.
Щоб виконати всі ремонтні роботи, знадобилося близько місяця після того, як селище було звільнено від окупантів, зазначили в «Харківобленерго».
Ізюм — зі світлом: коли електрика з’явиться у всьому містіКатегорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: великий бурлук, Олег Синегубов, свет, хова, электроэнергия; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2022 в 16:24;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синєгубов: Світло у Великобурлуцькій громаді мають понад 4000 споживачів".