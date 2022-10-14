Синєгубов: Світло у Великобурлуцькій громаді мають понад 4000 споживачів

Сьогодні відновили електропостачання у смт Великий Бурлук та у 18 прилеглих населених пунктах, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Також світло з’явилося в місцевій лікарні, школі, каналізаційно-насосній станції, об’єкті водопостачання та адміністративній будівлі.

«У громаді з’явився більш якісний мобільний зв’язок та інтернет. Дякуємо нашим енергетикам та вибухотехнікам ДСНС, разом поступово повертаємо деокуповані території до життя!» – сказав Олег Синєгубов.

Щоб виконати всі ремонтні роботи, знадобилося близько місяця після того, як селище було звільнено від окупантів, зазначили в «Харківобленерго».