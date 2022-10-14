Терехов подтвердил, что днем все вражеские ракеты упали под Харьковом
«Прилетов» по Харькову днем 14 октября не было, вражеские ракеты упали взблизи города, там есть разрушения.
Об этом мэр Игорь Терехов сообщил в эфире национального марафона.
Также он рассказал, что энергетики и коммунальные службы устранили последствия ракетных ударов вечером 13 октября, из-за которых несколько районов Харькова остались без электричества.
«За ночь нам удалось восстановить во всех районах города энергоснабжение. Все работает в штатном режиме. Кроме того, мы сегодня уже устранили последствия ночных обстрелов — заасфальтировали дорогу. Там, где попали снаряды», — сказал он.
На вопрос о повреждениях энергетической инфраструктуры Терехов ответил следующее: «Бывают случаи, что нам приходится урезать нагрузки, ужиматься в потреблении энергоснабжения для того, чтобы объекты критической инфраструктуры работали бесперебойно и обеспечивали жизнедеятельность Харькова».
Напомним, что взрывы начали греметь в Харькове в 13:12. Мэр Игорь Терехов сообщил о четырех «прилетах» в городе, а спустя минуту об еще нескольких взрывах. Позже глава ОВА Олег Синегубов написал, что с территории Белгородской области россияне запустили пять ракет, в результате чего были повреждены нежилые помещения в Харьковском районе.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрел, прилеты, ракети, ракеты, терехов, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 14 октября 2022 в 20:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Терехов подтвердил, что днем все вражеские ракеты упали под Харьковом".