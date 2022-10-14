Терехов підтвердив, що вдень усі ворожі ракети впали під Харковом

“Прильотів” по Харкову вдень 14 жовтня не було, ворожі ракети впали поблизу міста, там є руйнування.

Про це мер Ігор Терехов повідомив у етері національного марафону.

Також він розповів, що енергетики та комунальні служби усунули наслідки ракетних ударів увечері 13 жовтня, через які кілька районів Харкова залишились без електрики.

“За ніч нам вдалося відновити у всіх районах міста енергопостачання. Усе працює у штатному режимі. Крім того, ми сьогодні вже усунули наслідки нічних обстрілів – заасфальтували дорогу. Там, де влучили снаряди”, – сказав він.

На запитання про пошкодження енергетичної інфраструктури Терехов відповів наступне: “Бувають випадки, що нам доводиться урізати навантаження, утискатися у споживанні енергопостачання для того, щоб об’єкти критичної інфраструктури працювали безперебійно та забезпечували життєдіяльність Харкова”.

Нагадаємо, що вибухи почали гриміти у Харкові о 13:12. Мер Ігор Терехов повідомив про чотири «прильоти» в місті , а за хвилину про ще кілька вибухів. Пізніше голова ОВА Олег Синєгубов написав, що з території Бєлгородської області росіяни запустили п’ять ракет, внаслідок чого було пошкоджено нежитлові приміщення у Харківському районі.