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В Белгороде — пожар после «прилета»: часть города без света

Происшествия 20:09   14.10.2022
Елена Нагорная
В Белгороде — пожар после «прилета»: часть города без света

В российском Белгороде горит местная подстанция 110 кВт. Часть местных жителей осталась без света.

Пожару на объекте инфраструктуры предшествовал запуск ракет с территории Белгородской области в сторону Харьковщины, сообщают наблюдатели. Всего было десять ракет, часть из которых, опять же по данным очевидцев, взорвалась на территории РФ. В 19:03 на Харьковщине была объявлена воздушная тревога.

В «Белгородэнерго» заявили, что «на подстанции «Дубовое», питающей район Харьковской горы города Белгорода и п. Дубовое, произошло технологическое нарушение».

Как сообщает губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков, обесточенные районы запитают по резервной линии за 4 часа.

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 14 октября 2022 в 20:09;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Белгороде — пожар после «прилета»: часть города без света".