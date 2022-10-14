В Белгороде — пожар после «прилета»: часть города без света
В российском Белгороде горит местная подстанция 110 кВт. Часть местных жителей осталась без света.
Пожару на объекте инфраструктуры предшествовал запуск ракет с территории Белгородской области в сторону Харьковщины, сообщают наблюдатели. Всего было десять ракет, часть из которых, опять же по данным очевидцев, взорвалась на территории РФ. В 19:03 на Харьковщине была объявлена воздушная тревога.
В «Белгородэнерго» заявили, что «на подстанции «Дубовое», питающей район Харьковской горы города Белгорода и п. Дубовое, произошло технологическое нарушение».
Как сообщает губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков, обесточенные районы запитают по резервной линии за 4 часа.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: бєлгород, Белгород, подстанция, пожар; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 14 октября 2022 в 20:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Белгороде — пожар после «прилета»: часть города без света".