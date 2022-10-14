В Белгороде — пожар после «прилета»: часть города без света

В российском Белгороде горит местная подстанция 110 кВт. Часть местных жителей осталась без света.

Пожару на объекте инфраструктуры предшествовал запуск ракет с территории Белгородской области в сторону Харьковщины, сообщают наблюдатели. Всего было десять ракет, часть из которых, опять же по данным очевидцев, взорвалась на территории РФ. В 19:03 на Харьковщине была объявлена воздушная тревога.

В «Белгородэнерго» заявили, что «на подстанции «Дубовое», питающей район Харьковской горы города Белгорода и п. Дубовое, произошло технологическое нарушение».

Как сообщает губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков, обесточенные районы запитают по резервной линии за 4 часа.