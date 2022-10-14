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У Бєлгороді – пожежа після “прильоту”: частина міста без світла

Події 20:09   14.10.2022
Елена Нагорная
У Бєлгороді – пожежа після “прильоту”: частина міста без світла

У російському Бєлгороді горить місцева підстанція 110 кВт. Частина місцевих мешканців залишилася без світла.

Пожежі на об’єкті інфраструктури передував запуск ракет із території Бєлгородської області у бік Харківщини, повідомляють спостерігачі. Усього було десять ракет, частина з яких, знову ж таки, за даними очевидців, вибухнула на території РФ. О 19:03 на Харківщині було оголошено повітряну тривогу.

У “Бєлгороденерго” заявили, що “на підстанції “Дубове”, що живить район Харківської гори міста Бєлгорода та п. Дубове, сталося технологічне порушення”.

Як повідомляє губернатор Бєлгородщини В’ячеслав Гладков, знеструмлені райони заживлять орієнтовно за 4 години.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2022 в 20:09;

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