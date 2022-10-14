У Бєлгороді – пожежа після “прильоту”: частина міста без світла
У російському Бєлгороді горить місцева підстанція 110 кВт. Частина місцевих мешканців залишилася без світла.
Пожежі на об’єкті інфраструктури передував запуск ракет із території Бєлгородської області у бік Харківщини, повідомляють спостерігачі. Усього було десять ракет, частина з яких, знову ж таки, за даними очевидців, вибухнула на території РФ. О 19:03 на Харківщині було оголошено повітряну тривогу.
У “Бєлгороденерго” заявили, що “на підстанції “Дубове”, що живить район Харківської гори міста Бєлгорода та п. Дубове, сталося технологічне порушення”.
Як повідомляє губернатор Бєлгородщини В’ячеслав Гладков, знеструмлені райони заживлять орієнтовно за 4 години.Категорії: Події, Харків; Теги: Бєлгород, подстанция, пожар; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2022 в 20:09;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Бєлгороді – пожежа після “прильоту”: частина міста без світла".