ВСУ освободили 502 населенных пункта на Харьковщине
За время после деоккупации жители освобожденных от врага территорий на Харьковщине получили более 14 млн грн материальной помощи, сообщает Минреинтеграции.
«В настоящее время ВСУ уволили 502 населенных пункта в Харьковской области, 75 – в Херсонской, 43 – в Донецкой области и 7 в Луганской области», — привели данные в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Там отметили, что на освобожденные территории постепенно возвращается нормальная жизнь: восстанавливают электро- и газоснабжение, люди получают «гуманитарку». Во многих населенных пунктах уже заработали отделения государственных банков и «Укрпочты». Благодаря этому люди смогли получить пенсии. Также жители деоккупированных территорий получают единовременную материальную помощь от Общества Красного Креста Украины — по 1200 грн.
«На сегодняшний день жители Харьковщины получили уже более 14 млн грн», — сообщили в министерстве.
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Тем не менее на полную нормализацию ситуации на освобожденных территориях потребуется немало времени. Основной проблемой остается заминирование территорий и критической инфраструктуры. А в тех населенных пунктах, которые находятся у границы с РФ или линии соприкосновения — вражеские обстрелы. Поэтому жителям деоккупированных городов и сел предоставляют возможность при желании временно эвакуироваться. На данный момент, по информации Минреинтеграции, этой возможностью воспользовались 20 тысяч жителей Харьковщины.Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: война, звільнення, минреинтеграции, освобождение; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 14 октября 2022 в 08:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ВСУ освободили 502 населенных пункта на Харьковщине".