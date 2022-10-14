ЗСУ звільнили 502 населені пункти на Харківщині
За час після деокупації мешканці звільнених від ворога територій на Харківщині отримали понад 14 млн грн матеріальної допомоги, повідомляє Мінреінтеграції.
“Наразі ЗСУ звільнили 502 населені пункти в Харківській області, 75 – у Херсонській, 43 – в Донецькій області та 7 у Луганській області”, – навели дані в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Там зазначили, що на звільнені території поступово повертається нормальне життя: відновлюють електро- та газопостачання, люди отримують “гуманітарку”. У багатьох населених пунктах вже запрацювали відділення державних банків та “Укрпошти”. Завдяки цьому люди змогли отримати пенсії. Також мешканці деокупованих територій отримують одноразову матеріальну допомогу від Товариства Червоного Хреста України – по 1200 грн.
“На сьогодні жителі Харківщини отримали вже понад 14 млн грн”, – повідомили в міністерстві.
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Проте на повну нормалізацію ситуації на звільнених територіях знадобиться чимало часу. Основною проблемою залишається замінування територій та критичної інфраструктури. А в тих населених пунктах, які перебувають біля кордону з РФ чи лінії зіткнення, – ворожі обстріли. Тому мешканцям деокупованих міст та сіл надають можливість за бажання тимчасово евакуюватися. Наразі, за інформацією Мінреінтеграції, цією можливістю скористалися 20 тисяч мешканців Харківщини.Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: війна, звільнення, минреинтеграции; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2022 в 08:43;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ЗСУ звільнили 502 населені пункти на Харківщині".