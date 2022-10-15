234 сутки войны: враг обстрелял шесть населенных пунктов Харьковщины
В Харьковской области против мирного населения враг задействовал танки, артиллерию и БпЛА.
Агрессор пытается удержать захваченные районы Харьковской области, сообщил в вечернем обращении Генштаб ВСУ.
Противник обстреливал на Слобожанском направлении из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Под огонь попали населенные пункты Волчанские Хутора, Гатище, Липцы, Огурцово, Старица, Уды. Также враг задействовал БПЛА для корректировки огня артиллерии.
Читайте также: Били по инфраструктуре: Харьковщину обстреливали из минометов и артиллерииКатегории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: артиллерия, БПЛА, Генштаб ВСУ, танк, харьковщина; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Новости по теме:
Вы читали новость: «234 сутки войны: враг обстрелял шесть населенных пунктов Харьковщины»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 15 октября 2022 в 19:17;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "234 сутки войны: враг обстрелял шесть населенных пунктов Харьковщины".