234 сутки войны: враг обстрелял шесть населенных пунктов Харьковщины

В Харьковской области против мирного населения враг задействовал танки, артиллерию и БпЛА.

Агрессор пытается удержать захваченные районы Харьковской области, сообщил в вечернем обращении Генштаб ВСУ.

Противник обстреливал на Слобожанском направлении из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Под огонь попали населенные пункты Волчанские Хутора, Гатище, Липцы, Огурцово, Старица, Уды. Также враг задействовал БПЛА для корректировки огня артиллерии.