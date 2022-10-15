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234 сутки войны: враг обстрелял шесть населенных пунктов Харьковщины

Общество 19:17   15.10.2022
Оксана Якушко
234 сутки войны: враг обстрелял шесть населенных пунктов Харьковщины

В Харьковской области против мирного населения враг задействовал танки, артиллерию и БпЛА.

Агрессор пытается удержать захваченные районы Харьковской области, сообщил в вечернем обращении Генштаб ВСУ.

Противник обстреливал на Слобожанском направлении из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Под огонь попали населенные пункты Волчанские Хутора, Гатище, Липцы, Огурцово, Старица, Уды. Также враг задействовал БПЛА для корректировки огня артиллерии.

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Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 15 октября 2022 в 19:17;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "234 сутки войны: враг обстрелял шесть населенных пунктов Харьковщины".