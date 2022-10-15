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234 доба війни: ворог обстріляв шість населених пунктів Харківщини

Події 19:17   15.10.2022
Оксана Якушко
234 доба війни: ворог обстріляв шість населених пунктів Харківщини

На Харківщині проти мирного населення ворог задіяв танки, артилерію та БпЛА.

Агресор намагається утримати захоплені райони Харківської області, повідомив у вечірньому зверненні Генштаб ЗСУ.

Противник обстрілював на Слобожанському напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Під вогонь потрапили населені пункти Вовчанські Хутори, Гатище, Липці, Огірцеве, Стариця, Уди. Також ворог задіяв БпЛА для корегування вогню артилерії.

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Категорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2022 в 19:17;

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