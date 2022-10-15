234 доба війни: ворог обстріляв шість населених пунктів Харківщини
На Харківщині проти мирного населення ворог задіяв танки, артилерію та БпЛА.
Агресор намагається утримати захоплені райони Харківської області, повідомив у вечірньому зверненні Генштаб ЗСУ.
Противник обстрілював на Слобожанському напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Під вогонь потрапили населені пункти Вовчанські Хутори, Гатище, Липці, Огірцеве, Стариця, Уди. Також ворог задіяв БпЛА для корегування вогню артилерії.
Читайте також: Били по інфраструктурі: Харківщину обстрілювали з мінометів та артилеріїКатегорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: артиллерия, БПЛА, Генштаб ВСУ, танк, харківщина; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2022 в 19:17;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "234 доба війни: ворог обстріляв шість населених пунктів Харківщини".