234 доба війни: ворог обстріляв шість населених пунктів Харківщини

На Харківщині проти мирного населення ворог задіяв танки, артилерію та БпЛА.

Агресор намагається утримати захоплені райони Харківської області, повідомив у вечірньому зверненні Генштаб ЗСУ.

Противник обстрілював на Слобожанському напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Під вогонь потрапили населені пункти Вовчанські Хутори, Гатище, Липці, Огірцеве, Стариця, Уди. Також ворог задіяв БпЛА для корегування вогню артилерії.