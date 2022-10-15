Синегубов: из-за обстрелов погиб 66-летний гражданский из Харьковского района

За прошедшие сутки враг бил по Харькову и населенным пунктам Харьковского, Изюмского, Купянского и Чугуевского районов, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В результате вражеских обстрелов в приграничной общине Харьковского района погиб 66-летний мирный житель, а в Купянском районе 74-летнего мужчину госпитализировали с ранением, сообщил областной Центр экстренной медицинской помощи.

Вражеская артиллерия в Волчанске повредила частный дом, в Изюме – пустое здание магазина, нежилые и хозяйственные постройки, отметил начальник Харьковской ОВА.

«Минная опасность остается сверхвысокой. В Чугуевском районе 65-летний мужчина получил тяжелые ранения, наехав на автомобиле на вражескую мину. Еще раз призываю всех быть максимально осторожными», — обратился к жителям Харьковщины Олег Синегубов.