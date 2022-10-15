Синегубов: из-за обстрелов погиб 66-летний гражданский из Харьковского района
За прошедшие сутки враг бил по Харькову и населенным пунктам Харьковского, Изюмского, Купянского и Чугуевского районов, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В результате вражеских обстрелов в приграничной общине Харьковского района погиб 66-летний мирный житель, а в Купянском районе 74-летнего мужчину госпитализировали с ранением, сообщил областной Центр экстренной медицинской помощи.
Вражеская артиллерия в Волчанске повредила частный дом, в Изюме – пустое здание магазина, нежилые и хозяйственные постройки, отметил начальник Харьковской ОВА.
«Минная опасность остается сверхвысокой. В Чугуевском районе 65-летний мужчина получил тяжелые ранения, наехав на автомобиле на вражескую мину. Еще раз призываю всех быть максимально осторожными», — обратился к жителям Харьковщины Олег Синегубов.
Читайте также: На Харьковщине за сутки двое погибших и двое раненых — ХОВАКатегории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрел, синегубов, хова; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 15 октября 2022 в 10:09;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синегубов: из-за обстрелов погиб 66-летний гражданский из Харьковского района".