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Синєгубов: через обстріли загинув 66-річний цивільний з Харківського району

Події 10:09   15.10.2022
Оксана Якушко
Синєгубов: через обстріли загинув 66-річний цивільний з Харківського району

Минулої доби ворог гатив по Харкову та населеним пунктам Харківського, Ізюмського, Куп’янського та Чугуївського районів, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синегубов.

Внаслідок ворожих обстрілів у прикордонній громаді Харківського району загинув 66-річний мирний житель, а у Куп’янському районі 74-річного чоловіка госпіталізували з пораненням, повідомив обласний Центр екстреної медичної допомоги.

Ворожа артилерія у Вовчанську пошкодила приватний будинок, в Ізюмі – порожня будівля магазину, нежитлові та господарські будівлі, зазначив начальник Харківської ОВВ.

«Мінна небезпека залишається надвисокою. У Чугуївському районі 65-річний чоловік отримав тяжкі поранення, наїхавши автомобілем на ворожу міну. Ще раз закликаю всіх бути максимально обережними», – звернувся до мешканців Харківщини Олег Синєгубов.

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Категорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2022 в 10:09;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синєгубов: через обстріли загинув 66-річний цивільний з Харківського району".