Синєгубов: через обстріли загинув 66-річний цивільний з Харківського району

Минулої доби ворог гатив по Харкову та населеним пунктам Харківського, Ізюмського, Куп’янського та Чугуївського районів, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синегубов.

Внаслідок ворожих обстрілів у прикордонній громаді Харківського району загинув 66-річний мирний житель, а у Куп’янському районі 74-річного чоловіка госпіталізували з пораненням, повідомив обласний Центр екстреної медичної допомоги.

Ворожа артилерія у Вовчанську пошкодила приватний будинок, в Ізюмі – порожня будівля магазину, нежитлові та господарські будівлі, зазначив начальник Харківської ОВВ.

«Мінна небезпека залишається надвисокою. У Чугуївському районі 65-річний чоловік отримав тяжкі поранення, наїхавши автомобілем на ворожу міну. Ще раз закликаю всіх бути максимально обережними», – звернувся до мешканців Харківщини Олег Синєгубов.