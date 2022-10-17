Из-за российских обстрелов на Харьковщине погибла женщина, два человека ранены

Такие данные о последствиях обстрелов региона за сутки привел глава ХОВА Олег Синегубов.

«По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, за прошедшие сутки в Харьковском районе в результате обстрела Лукьянцов, к сожалению, погибла 45-летняя женщина. В пгт Солоницовка 47-летняя женщина госпитализирована с ранениями. В Купянском районе госпитализирован 69-летний мужчина «, – написал Синегубов в telegram.

По данным главы ХОВА, под обстрелом были: Волчанск и села Волчанской громады, пгт Двуречное Купянского района, пгт Казачья Лопань Харьковского района и другие.

«В результате обстрела произошли пожары в нежилых зданиях», — отметил Синегубов.

Также он проинформировал, что в Изюмском районе к врачам с ранее полученными ранениями обратилось 2 человека – 54-летний мужчина и его 16-летний сын.