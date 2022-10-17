Через російські обстріли на Харківщині загинула жінка, двоє людей поранені
Такі дані щодо наслідків обстрілів регіону за добу навів голова ХОВА Олег Синєгубов.
“За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, минулої доби в Харківському районі внаслідок обстрілу Лук’янців, на жаль, загинула 45-річна жінка. В смт Солоницівка 47-річна жінка госпіталізована з пораненнями. В Куп’янському районі госпіталізований 69-річний чоловік”, – написав Синєгубов у Телеграмі.
За даними голови ХОВА, під обстрілом були: Вовчанськ та села Вовчанської громади, смт Дворічне Куп’янського району, смт Козача Лопань Харківського району та інші.
“Внаслідок обстрілу сталися пожежі в нежитлових будівлях”, – відзначив Синєгубов.
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Також він поінформував, що в Ізюмському районі до лікарів з раніше отриманими пораненнями звернулося 2 людей – 54-річний чоловік та його 16-річний син.Категорії: Події, Харків; Теги: обстріли, погибла, ранены, сінєгубов, хова; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2022 в 08:56;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через російські обстріли на Харківщині загинула жінка, двоє людей поранені".