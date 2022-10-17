Когда включат отопление в городе Лозовая — информация КП «Теплоэнерго»
Теплосети города Лозовая Харьковской области на 100% готовы к началу отопительного сезона. Проведены необходимые испытания и ремонтные работы, также подписан договор на поставку газа.
Отопление включат при соответствующих погодных условиях, если среднесуточная температура в течение трех суток будет ниже 8 градусов тепла. Однако на следующие четверо суток синоптики прогнозируют более высокие показатели, рассказал директор КП «Теплоэнерго» Сергей Малышев.
По его словам, традиционно первыми начнут отапливать больницы громады — стационары на 4-м микрорайоне и в Катериновке, по улице Живописной. В учреждения подадут тепло по обращениям руководителей.
Этот отопительный сезон будет значительно сложнее предыдущих. Многие жители выехали, поэтому могут быть проблемы с запуском внутридомовых сетей, прогнозирует руководитель «Теплоэнерго».
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Малышев также просит лозовчан своевременно платить за теплоснабжение. Нынешние расходы на него будут значительно выше, хотя тариф не изменится. Лозовая, как и другие города, получит на 10% меньше газа для отопления населения.
«Скорее всего, тепловики будут вынуждены перекрывать потребность за счет газа для других потребителей, который значительно дороже», — отмечают в КП.Категории: Общество, Харьков; Теги: Лозовая, отопительный, теплосети, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 17 октября 2022 в 22:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Когда включат отопление в городе Лозовая — информация КП «Теплоэнерго»".