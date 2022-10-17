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Когда включат отопление в городе Лозовая — информация КП «Теплоэнерго»

Общество 22:28   17.10.2022
Елена Нагорная
Когда включат отопление в городе Лозовая — информация КП «Теплоэнерго»

Теплосети города Лозовая Харьковской области на 100% готовы к началу отопительного сезона. Проведены необходимые испытания и ремонтные работы, также подписан договор на поставку газа.

Отопление включат при соответствующих погодных условиях, если среднесуточная температура в течение трех суток будет ниже 8 градусов тепла. Однако на следующие четверо суток синоптики прогнозируют более высокие показатели, рассказал директор КП «Теплоэнерго» Сергей Малышев.

По его словам, традиционно первыми начнут отапливать больницы громады — стационары на 4-м микрорайоне и в Катериновке, по улице Живописной. В учреждения подадут тепло по обращениям руководителей.

Этот отопительный сезон будет значительно сложнее предыдущих. Многие жители выехали, поэтому могут быть проблемы с запуском внутридомовых сетей, прогнозирует руководитель «Теплоэнерго».

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Малышев также просит лозовчан своевременно платить за теплоснабжение. Нынешние расходы на него будут значительно выше, хотя тариф не изменится. Лозовая, как и другие города, получит на 10% меньше газа для отопления населения.

«Скорее всего, тепловики будут вынуждены перекрывать потребность за счет газа для других потребителей, который значительно дороже», — отмечают в КП.

Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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