Коли увімкнуть опалення в місті Лозова – інформація КП “Теплоенерго”

Тепломережі міста Лозова Харківської області на 100% готові до початку опалювального сезону. Проведено необхідні випробування та ремонтні роботи, також підписаний договір на постачання газу.

Опалення вмикають за відповідних погодних умов, якщо середньодобова температура протягом трьох діб є нижчою за 8 градусів тепла. Однак на наступні чотири доби синоптики прогнозують вищі показники, розповів директор КП “Теплоенерго” Сергій Малишев.

За його словами, традиційно першими почнуть опалювати лікарні громади – стаціонари на 4-му мікрорайоні та в Катеринівці, що на вулиці Живописній. В установи подадуть тепло за зверненнями керівників.

Цей опалювальний сезон буде значно складнішим за попередні. Багато жителів виїхали, тож можуть бути проблеми із запуском внутрішньобудинкових мереж, прогнозує керівник “Теплоенерго”.

Малишев просить лозівчан своєчасно сплачувати за теплопостачання. Цьогорічні витрати на нього будуть значно вищими, хоча тариф не змінюватимуть. Лозова, як і інші міста, отримає на 10% менше газу для опалення населення.

“Швидше за все, тепловики будуть змушені перекривати потребу за рахунок газу для інших споживачів, який значно дорожчий”, – зазначають у КП.