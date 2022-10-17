Коли увімкнуть опалення в місті Лозова – інформація КП “Теплоенерго”
Тепломережі міста Лозова Харківської області на 100% готові до початку опалювального сезону. Проведено необхідні випробування та ремонтні роботи, також підписаний договір на постачання газу.
Опалення вмикають за відповідних погодних умов, якщо середньодобова температура протягом трьох діб є нижчою за 8 градусів тепла. Однак на наступні чотири доби синоптики прогнозують вищі показники, розповів директор КП “Теплоенерго” Сергій Малишев.
За його словами, традиційно першими почнуть опалювати лікарні громади – стаціонари на 4-му мікрорайоні та в Катеринівці, що на вулиці Живописній. В установи подадуть тепло за зверненнями керівників.
Цей опалювальний сезон буде значно складнішим за попередні. Багато жителів виїхали, тож можуть бути проблеми із запуском внутрішньобудинкових мереж, прогнозує керівник “Теплоенерго”.
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Малишев просить лозівчан своєчасно сплачувати за теплопостачання. Цьогорічні витрати на нього будуть значно вищими, хоча тариф не змінюватимуть. Лозова, як і інші міста, отримає на 10% менше газу для опалення населення.
“Швидше за все, тепловики будуть змушені перекривати потребу за рахунок газу для інших споживачів, який значно дорожчий”, – зазначають у КП.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Лозовая, отопительный, теплосети, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2022 в 22:28;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Коли увімкнуть опалення в місті Лозова – інформація КП “Теплоенерго”".