«Харьковские тепловые сети» призвали горожан не включать отопление вручную

На КП «Харьковские тепловые сети» устраняют дефекты перед запуском отопительной системы.

Также запускаются в работу дополнительные котлы, а источники теплоснабжения переводятся на зимнюю схему, сообщили на ХТМ.

Одновременно рабочие продолжают обследовать тепловые магистрали для оперативного поиска и устранения потерь теплоносителя.

«Мы просим горожан не вмешиваться в систему теплоснабжения своих домов и не ускорять пуск тепла в квартиры по собственному желанию. Такая самодеятельность может привести к аварийным ситуациям и повреждению запорной арматуры. Запуск тепла в дома по всему городу будет происходить по графику, с учетом показателей температуры наружного воздуха. Особое внимание в этом отопительном сезоне нужно уделять экономии энергоресурсов и предотвращению «перетопов» в домах харьковчан», — отметили на ХТМ.