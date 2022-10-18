«Харьковские тепловые сети» призвали горожан не включать отопление вручную
На КП «Харьковские тепловые сети» устраняют дефекты перед запуском отопительной системы.
Также запускаются в работу дополнительные котлы, а источники теплоснабжения переводятся на зимнюю схему, сообщили на ХТМ.
Одновременно рабочие продолжают обследовать тепловые магистрали для оперативного поиска и устранения потерь теплоносителя.
«Мы просим горожан не вмешиваться в систему теплоснабжения своих домов и не ускорять пуск тепла в квартиры по собственному желанию. Такая самодеятельность может привести к аварийным ситуациям и повреждению запорной арматуры. Запуск тепла в дома по всему городу будет происходить по графику, с учетом показателей температуры наружного воздуха. Особое внимание в этом отопительном сезоне нужно уделять экономии энергоресурсов и предотвращению «перетопов» в домах харьковчан», — отметили на ХТМ.
Читайте также: Харьковчанам советуют готовится к отключениям света, воды и теплаКатегории: Общество, Харьков; Теги: отопление, Харьков, хтс; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2022 в 13:46;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Харьковские тепловые сети» призвали горожан не включать отопление вручную".