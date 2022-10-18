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«Харьковские тепловые сети» призвали горожан не включать отопление вручную

Общество 13:46   18.10.2022
Оксана Якушко
«Харьковские тепловые сети» призвали горожан не включать отопление вручную

На КП «Харьковские тепловые сети» устраняют дефекты перед запуском отопительной системы.

Также запускаются в работу дополнительные котлы, а источники теплоснабжения переводятся на зимнюю схему, сообщили на ХТМ.

Одновременно рабочие продолжают обследовать тепловые магистрали для оперативного поиска и устранения потерь теплоносителя.

«Мы просим горожан не вмешиваться в систему теплоснабжения своих домов и не ускорять пуск тепла в квартиры по собственному желанию. Такая самодеятельность может привести к аварийным ситуациям и повреждению запорной арматуры. Запуск тепла в дома по всему городу будет происходить по графику, с учетом показателей температуры наружного воздуха. Особое внимание в этом отопительном сезоне нужно уделять экономии энергоресурсов и предотвращению «перетопов» в домах харьковчан», — отметили на ХТМ.

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Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2022 в 13:46;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Харьковские тепловые сети» призвали горожан не включать отопление вручную".