«Харківські теплові мережі» закликали містян не вмикати опалення саморуч

На КП “Харківські теплові мережі” усувають дефекти перед запуском опалювальної системи.

Також запускаються до роботи додаткові котли, а джерела теплопостачання переводяться на зимову схему, повідомили на ХТМ.

Одночасно робітники продовжують обстежувати теплові магістралі для оперативного пошуку та усунення втрат теплоносія.

«Ми просимо містян не втручатися в систему теплопостачання своїх будинків і не прискорювати пуск тепла в квартири за власним бажанням. Така самодіяльність може призвести до аварійних ситуацій та пошкодженню запірної арматури. Запуск тепла до будинків по всьому місту відбуватиметься за графіком, із врахуванням показників температури зовнішнього повітря. Особливу увагу у цьому опалювальному сезоні потрібно приділяти економії енергоресурсів і запобіганню «перетопів» в оселях харків’ян», – зазначили на ХТМ.