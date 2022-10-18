Возле Балаклеи устанавливают временный мост, подаренный Чехией (фото)

В районе города Балаклея Харьковской области дорожники начали монтировать металлический мост, которые передала Украине Чехия.

36-метровый временный мост поможет соединить деоккупированный город с Харьковом по автодороге Р-78. Открыть движение по нему планируется в ноябре. Движение будет реверсным, однако даже такая переправа значительно упростит транспортное сообщение с Балаклеей, сообщает министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, на Харьковщине уже удалось устроить 7 временных переправ, еще на 6 продолжаются работы и они заработают в ближайшее время.

Параллельно ведется расчистка дорог, добавляет Кубраков. С начала деоккупации убрано 414,4 километра автомобильных дорог государственного значения и 24,2 километра коммунальных дорог Балаклеи, Изюма и Купянска.