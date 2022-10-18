Возле Балаклеи устанавливают временный мост, подаренный Чехией (фото)
В районе города Балаклея Харьковской области дорожники начали монтировать металлический мост, которые передала Украине Чехия.
36-метровый временный мост поможет соединить деоккупированный город с Харьковом по автодороге Р-78. Открыть движение по нему планируется в ноябре. Движение будет реверсным, однако даже такая переправа значительно упростит транспортное сообщение с Балаклеей, сообщает министр инфраструктуры Александр Кубраков.
По его словам, на Харьковщине уже удалось устроить 7 временных переправ, еще на 6 продолжаются работы и они заработают в ближайшее время.
Параллельно ведется расчистка дорог, добавляет Кубраков. С начала деоккупации убрано 414,4 километра автомобильных дорог государственного значения и 24,2 километра коммунальных дорог Балаклеи, Изюма и Купянска.
Читайте также: Улицы Купянска начали расчищать от последствий боев (фото)Категории: Общество, Харьков; Теги: Балаклія, Балаклея, кубраков, мост, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2022 в 19:37;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Возле Балаклеи устанавливают временный мост, подаренный Чехией (фото)".