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Возле Балаклеи устанавливают временный мост, подаренный Чехией (фото)

Общество 19:37   18.10.2022
Елена Нагорная
Возле Балаклеи устанавливают временный мост, подаренный Чехией (фото) Фото: Александр Кубраков

В районе города Балаклея Харьковской области дорожники начали монтировать металлический мост, которые передала Украине Чехия.

36-метровый временный мост поможет соединить деоккупированный город с Харьковом по автодороге Р-78. Открыть движение по нему планируется в ноябре. Движение будет реверсным, однако даже такая переправа значительно упростит транспортное сообщение с Балаклеей, сообщает министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, на Харьковщине уже удалось устроить 7 временных переправ, еще на 6 продолжаются работы и они заработают в ближайшее время.

Параллельно ведется расчистка дорог, добавляет Кубраков. С начала деоккупации убрано 414,4 километра автомобильных дорог государственного значения и 24,2 километра коммунальных дорог Балаклеи, Изюма и Купянска.

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Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2022 в 19:37;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Возле Балаклеи устанавливают временный мост, подаренный Чехией (фото)".