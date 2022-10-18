Біля Балаклії встановлюють тимчасовий міст, подарований Чехією (фото)
У районі міста Балаклія Харківської області шляховики почали монтувати металевий міст, який передала Україні Чехія.
36-метровий тимчасовий міст допоможе з’єднати деокуповане місто з Харковом автошляхом Р-78. Відкрити рух по ньому планується у листопаді. Рух буде реверсним, проте навіть така переправа значно спростить транспортне сполучення з Балаклією, повідомляє міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
За його словами, на Харківщині вже вдалося влаштувати 7 тимчасових переправ, ще на 6 продовжуються роботи, та вони запрацюють найближчим часом.
Паралельно проводиться розчищення доріг, додає Кубраков. Із початку деокупації прибрано 414,4 кілометра автомобільних доріг державного значення та 24,2 кілометра комунальних доріг Балаклії, Ізюма та Куп’янська.
Читайте також: Вулиці Куп’янська почали розчищати від наслідків боїв (фото)Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Балаклія, кубраков, мост, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2022 в 19:37;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Біля Балаклії встановлюють тимчасовий міст, подарований Чехією (фото)".