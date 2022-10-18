Біля Балаклії встановлюють тимчасовий міст, подарований Чехією (фото)

У районі міста Балаклія Харківської області шляховики почали монтувати металевий міст, який передала Україні Чехія.

36-метровий тимчасовий міст допоможе з’єднати деокуповане місто з Харковом автошляхом Р-78. Відкрити рух по ньому планується у листопаді. Рух буде реверсним, проте навіть така переправа значно спростить транспортне сполучення з Балаклією, повідомляє міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, на Харківщині вже вдалося влаштувати 7 тимчасових переправ, ще на 6 продовжуються роботи, та вони запрацюють найближчим часом.

Паралельно проводиться розчищення доріг, додає Кубраков. Із початку деокупації прибрано 414,4 кілометра автомобільних доріг державного значення та 24,2 кілометра комунальних доріг Балаклії, Ізюма та Куп’янська.