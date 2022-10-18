За сутки на Харьковщине — один раненный из-за обстрелов — ХОВА
Еще двое мужчин обратились за помощью к медикам с ранениями, полученными ранее, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток в Купянском районе с ранениями госпитализирован мужчина 64-х лет. Также вчера в Купянском и Чугуевском районах к медикам обратились 2 мужчины 74-х и 67-ми лет, получившие ранения ранее», — написал Синегубов в telegram.
Глава ХОВА отметил, что враг в течение суток обстреливал из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов, расположенные рядом с линией столкновения и границей с РФ.
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«На линии столкновения продолжаются боевые действия. Враг пытался идти в наступление в районе населенного пункта Берестово Купянского района, но понес потери», — добавил Синегубов.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрелы, поранені, раненые, синегубов, хова; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2022 в 09:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки на Харьковщине — один раненный из-за обстрелов — ХОВА".