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За сутки на Харьковщине — один раненный из-за обстрелов — ХОВА

Происшествия 09:33   18.10.2022
Оксана Горун
За сутки на Харьковщине — один раненный из-за обстрелов — ХОВА

Еще двое мужчин обратились за помощью к медикам с ранениями, полученными ранее, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток в Купянском районе с ранениями госпитализирован мужчина 64-х лет. Также вчера в Купянском и Чугуевском районах к медикам обратились 2 мужчины 74-х и 67-ми лет, получившие ранения ранее», — написал Синегубов в telegram.

Глава ХОВА отметил, что враг в течение суток обстреливал из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов, расположенные рядом с линией столкновения и границей с РФ.

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«На линии столкновения продолжаются боевые действия. Враг пытался идти в наступление в районе населенного пункта Берестово Купянского района, но понес потери», — добавил Синегубов.

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2022 в 09:33;

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