За добу на Харківщині – один поранений через обстріл – ХОВА

Ще двоє чоловіків звернулися за допомогою до медиків із пораненнями, отриманими раніше, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

“За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Куп’янському районі з пораненнями госпіталізовано чоловіка 64-х років. Також учора в Куп’янському та Чугуївському районах до медиків звернулися 2 чоловіки 74-х та 67-ми років, які отримали поранення раніше”, – написав Синєгубов у Телеграмі.

Голова ХОВА зазначив, що ворог протягом доби обстрілював із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії населені пункти Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів, які розташовані поряд із лінією зіткнення та кордоном з РФ.

“На лінії зіткнення продовжуються бойові дії. Ворог намагався йти в наступ у районі населеного пункту Берестове Куп’янського району, але зазнав втрат”, – додав Синєгубов.