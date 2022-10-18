За добу на Харківщині – один поранений через обстріл – ХОВА
Ще двоє чоловіків звернулися за допомогою до медиків із пораненнями, отриманими раніше, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
“За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Куп’янському районі з пораненнями госпіталізовано чоловіка 64-х років. Також учора в Куп’янському та Чугуївському районах до медиків звернулися 2 чоловіки 74-х та 67-ми років, які отримали поранення раніше”, – написав Синєгубов у Телеграмі.
Голова ХОВА зазначив, що ворог протягом доби обстрілював із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії населені пункти Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів, які розташовані поряд із лінією зіткнення та кордоном з РФ.
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“На лінії зіткнення продовжуються бойові дії. Ворог намагався йти в наступ у районі населеного пункту Берестове Куп’янського району, але зазнав втрат”, – додав Синєгубов.Категорії: Події, Харків; Теги: обстріли, поранені, сінєгубов, хова; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2022 в 09:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу на Харківщині – один поранений через обстріл – ХОВА".