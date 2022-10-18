Live
  • Вівторок 18.10.2022
    • Харків
  •   +11°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.62
    • 🟢

За добу на Харківщині – один поранений через обстріл – ХОВА

Події 09:33   18.10.2022
Оксана Горун
За добу на Харківщині – один поранений через обстріл – ХОВА

Ще двоє чоловіків звернулися за допомогою до медиків із пораненнями, отриманими раніше, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

“За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Куп’янському районі з пораненнями госпіталізовано чоловіка 64-х років. Також учора в Куп’янському та Чугуївському районах до медиків звернулися 2 чоловіки 74-х та 67-ми років, які отримали поранення раніше”, – написав Синєгубов у Телеграмі.

Голова ХОВА зазначив, що ворог протягом доби обстрілював із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії населені пункти Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів, які розташовані поряд із лінією зіткнення та кордоном з РФ.

Читайте також:  По Харкову вдарили вісім ракет із Білгорода — Синєгубов

“На лінії зіткнення продовжуються бойові дії. Ворог намагався йти в наступ у районі населеного пункту Берестове Куп’янського району, але зазнав втрат”, – додав Синєгубов.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;
Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті
приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости
дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

09:58
Держава-терорист нічого не змінить для себе обстрілами України – Зеленський
09:20
По Харкову вдарили вісім ракет з Бєлгорода – Синєгубов
08:26
У Харкові пролунали вибухи – Синєгубов
07:07
Генштаб виділив новий напрямок на фронті – Куп’янський
11:54
У Вовчанськ та найближчі села повернули електрику – ХОВА

Ви читали новину: «За добу на Харківщині – один поранений через обстріл – ХОВА»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2022 в 09:33;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу на Харківщині – один поранений через обстріл – ХОВА".