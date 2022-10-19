Большая харьковская фабрика теперь работает на западе Украины
«Змиевская бумажная фабрика» теперь производит бумагу в Ивано-Франковской области, сообщил мэр Калуша Андрей Найда.
«Начаты работы по запуску производства предприятия ООО «Змиевская бумажная фабрика». Компания переместилась в Калушскую громаду через два месяца после начала войны», — отметил Найда.
Оборудование, закупленное фабрикой, не доехало до Харькова, потому что началась война. Его и установили в Калуше. Сейчас идет настройка, сообщил Игорь Кузьменко, главный инженер предприятия.
В Харькове предприятие занимается производством бумаги и картона. В ассортименте – крепированный, для обложки, книжный, газетный, офсетный, для письма, оберточный и т.д. В Калуше будет новое направление для фабрики – изготовление бумажных пакетов саше и с ручкой.
В настоящее время уже работают 10 жителей громады.
Читайте также: Индустриальный парк на Волыни будет принимать предприятия из ХарьковаКатегории: Общество, Украина, Харьков, Экономика; Теги: бумага, калуш, картон, предприятие, фабрика, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 19 октября 2022 в 13:57;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Большая харьковская фабрика теперь работает на западе Украины".