Большая харьковская фабрика теперь работает на западе Украины

«Змиевская бумажная фабрика» теперь производит бумагу в Ивано-Франковской области, сообщил мэр Калуша Андрей Найда.

«Начаты работы по запуску производства предприятия ООО «Змиевская бумажная фабрика». Компания переместилась в Калушскую громаду через два месяца после начала войны», — отметил Найда.

Оборудование, закупленное фабрикой, не доехало до Харькова, потому что началась война. Его и установили в Калуше. Сейчас идет настройка, сообщил Игорь Кузьменко, главный инженер предприятия.

В Харькове предприятие занимается производством бумаги и картона. В ассортименте – крепированный, для обложки, книжный, газетный, офсетный, для письма, оберточный и т.д. В Калуше будет новое направление для фабрики – изготовление бумажных пакетов саше и с ручкой.

В настоящее время уже работают 10 жителей громады.

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