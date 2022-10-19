Велика харківська фабрика тепер працює на заході України
«Зміївська паперова фабрика» тепер виготовляє папір в Івано-Франківській області, повідомив мер Калуша Андрій Найда.
«Розпочаті роботи по запуску виробництва й релокованого підприємства ТзОВ «Зміївська паперова фабрика». Компанія перемістилася в Калуську громаду через два місяці після початку війни», – зазначив Найда.
Обладнання, яке фабрика закупила, не доїхало до Харкова, бо почалася війна. Його й встановили в Калуші. Наразі йде налаштування, повідомив Ігор Кузьменко, головний інженер підприємства.
У Харкові підприємство займається виробництвом паперу та картону. В асортименті – крепова ний, для обкладинки, книжковий, газетний, офсетний, для письма, обгортковий та ін. У Калуші буде новий напрям для фабрики – виготовлення паперових пакетів саше та з ручкою.
Наразі вже працюють 10 мешканців громади.
Читайте також: Індустріальний парк на Волині прийматиме підприємства з ХарковаКатегорії: Економіка, Суспільство, Україна, Харків; Теги: бумага, калуш, картон, предприятие, фабрика, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2022 в 13:57;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Велика харківська фабрика тепер працює на заході України".