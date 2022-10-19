Велика харківська фабрика тепер працює на заході України

«Зміївська паперова фабрика» тепер виготовляє папір в Івано-Франківській області, повідомив мер Калуша Андрій Найда.

«Розпочаті роботи по запуску виробництва й релокованого підприємства ТзОВ «Зміївська паперова фабрика». Компанія перемістилася в Калуську громаду через два місяці після початку війни», – зазначив Найда.

Обладнання, яке фабрика закупила, не доїхало до Харкова, бо почалася війна. Його й встановили в Калуші. Наразі йде налаштування, повідомив Ігор Кузьменко, головний інженер підприємства.

У Харкові підприємство займається виробництвом паперу та картону. В асортименті – крепова ний, для обкладинки, книжковий, газетний, офсетний, для письма, обгортковий та ін. У Калуші буде новий напрям для фабрики – виготовлення паперових пакетів саше та з ручкою.

Наразі вже працюють 10 мешканців громади.