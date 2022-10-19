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Велика харківська фабрика тепер працює на заході України

Економіка 13:57   19.10.2022
Оксана Якушко
Велика харківська фабрика тепер працює на заході України

«Зміївська паперова фабрика» тепер виготовляє папір в Івано-Франківській області, повідомив мер Калуша Андрій Найда.

«Розпочаті роботи по запуску виробництва й релокованого підприємства  ТзОВ «Зміївська паперова фабрика». Компанія перемістилася в Калуську громаду через два місяці після початку війни», – зазначив Найда.

Обладнання, яке фабрика закупила, не доїхало до Харкова, бо почалася війна. Його й встановили в Калуші. Наразі йде налаштування, повідомив Ігор Кузьменко, головний інженер підприємства. 

У Харкові підприємство займається виробництвом паперу та картону. В асортименті – крепова ний, для обкладинки, книжковий, газетний, офсетний, для письма, обгортковий та ін. У Калуші буде новий напрям для фабрики – виготовлення паперових пакетів саше та з ручкою.

Наразі вже працюють 10 мешканців громади.

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Категорії: Економіка, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2022 в 13:57;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Велика харківська фабрика тепер працює на заході України".